Сотрудники ФСБ задержали скандального приморского депутата, подозреваемого в избиении девушки

Депутата Думы Партизанского городского округа сотрудники ФСБ задержали прямо на рабочем месте. После чего его доставили в следственный комитет. Уже прошел обыск в квартире народного избранника. Естественно, что спецоперация породила целую волну слухов среди местного населения. Как оказалось, депутата подозревают в избиении девушки. «Комсомолка» попыталась разобраться в скандальной истории.

Политическая love story

Настоящая «Санта-Барбара» по-приморски развернулась в Партизанске в прошлом году. Выяснилось, что вспыльчивый характер фигуранта уголовного дела горожанам известен давно. До встречи с потерпевшей Дмитрий был женат. У 33-летнего депутата есть ребенок. Как уверяют местные, весь район «ХФЗ» знает о скандалах супругов, ссоры всегда проходили слишком эмоционально.

В 2018 году после выборов в Думу городского округа депутат сошелся с молоденькой студенткой – Анастасией. Первая масштабная ссора при свидетелях произошла в новогоднюю ночь – 2019. При этом задействована в конфликте была не только пассия. По словам очевидцев, депутат устроил настоящий разнос кафе «Ажур». После сцены с дракой, переворачиванием столов и разгромом помещения, девушка убежала из развлекательного учреждения без шубы. Потом были разборки с полицией, однако никакого наказания за дебош не последовало. Участники конфликта заключили мирное соглашение.

Спустя какое-то время возлюбленные помирились, по словам местных жителей, на одном из городских мероприятий мужчина даже прилюдно попросил у девушки прощения за непристойное поведение. В начале апреля 2019 года депутата исключили из партии КПРФ за участие в скандальных выборах при назначении нового мэра. Коммуниста, проголосовавшего за представителя другой политической партии, назвали изменником.

Вместе с Настей и несколькими товарищами он создал общественную организацию, направленную на укрепление активной гражданской позиции молодежи, официально зарегистрированную в апреле 2019. Более того Анастасия вошла в новый состав «Общественной палаты». Сам же Дмитрий остался в Думе, но стал беспартийным. До настоящего времени полномочия с себя он не снимал.

Опять вспылил

Очередной разлад в отношениях у пары случился в августе прошлого года. Как уверяет теперь уже бывшая возлюбленная депутата, 11 августа Дмитрий ее избил. При этом девушка отмечает, что экс-бойфренд забрал у нее ключи и телефон, чтобы она не смогла вызвать скорую помощь. Более того, по словам Анастасии, мужчина от ее имени вел переписку с родственниками, чтобы те не заподозрили беды.

Когда родители все же приехали проверить дочку, ее пришлось экстренно госпитализировать в травматологическое отделение Партизанской городской больницы. У девушки было сотрясение головного мозга, синяки и гематомы.

– За все время нахождения здесь, Дмитрий приехал ко мне один раз, привез мазь от синяков и просил не писать заявление в прокуратуру и в органы. Так же приезжал его представитель, который пытался торговаться деньгами… Мать с отцом дежурят возле моей палаты и боятся, что на меня может оказать какое-то давление либо сам Дима, либо кто-то из его представителей,– написала тогда девушка на своей личной страничке в социальных сетях.

Стоит отметить, что в прошлом году депутат стал участником еще одного скандала. Дмитрию якобы сожгли машину, по крайней мере мужчина обнародовал эту информацию в интернете, обвинив в этом представителя Законодательного собрания Приморья. Однако при выяснении обстоятельств оказалось, что в декларации «пострадавшего» депутата такая машина не числится.

Официально

Общественный резонанс история получила благодаря вмешательству силовиков и следственного комитета. В настоящее время расследование уголовного дела по факту умышленного причинения вреда здоровью продолжается.

– В отношении подозреваемого, который является депутатом Думы Партизанского городского округа, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,– отметила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

Если вина оскандалившегося народного «слуги» будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.

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