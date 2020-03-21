Пришла за четвертым: врачи роддома N3 Владивостока спасли многодетную мать и ребенка

Четвертые роды у 31-летней женщины оказались самыми сложными, как для нее самой, так и для медиков. Дело в том, что из-за патологии, врачам пришлось буквально спасать женщину и ребенка. К счастью, у истории счастливый конец, вернее это только начало, начало новой жизни.

Жительница Артема приехала в родильный дом N3 во Владивостоке для плановой госпитализации. У женщины уже есть трое детей, все малыши появились на свет с помощью кесарева сечения. Вес всех троих при рождении был 3 килограмма 300 грам. Как это часто бывает, оперативное вмешательство и маленький период для восстановления привели к осложнениям. У пациентки появилось врастание плаценты, она находилась на передней стенке матки в области рубца.

Врачи предполагали, что патология, которая наблюдалась у женщины, могла себя проявить не лучшим образом. Поэтому для проведения операции была подготовлена бригада медицинских сотрудников. Худшие опасения специалистов подтвердились. Во время операции медики обнаружили спаечный процесс в брюшной полости, а также врастание плаценты.

– Операция сопровождалась обильным кровотечением, но врачи «третьего» родильного дома учитывая накопленный высококлассный опыт, справились с этой ситуацией, оперативно предотвратили кровотечение, иссекли вросший участок, сделали пластику матки. Женщине понадобилась восполнить дефицит кровоснабжения путём переливания донорской плазмы и крови. Исход во всей этой истории самый положительный – врачи сохранили здоровье женщине и помогли появиться на свет прекрасной малышке,– рассказали сотрудники медицинской организации.

Родильный дом, в стенах которого появилось уже ни одно поколение, считается высококлассным медицинским учреждением. Опытные работники организации готовы оказать квалицированную помощь всем пациенткам. По словам главного врача «третьего» роддома Светланы Сагайдачной, мама и малышка чувствуют себя хорошо и совсем скоро отправятся домой к своей большой семье. Малышка кстати оказалась немного крупней, чем остальные детки в семье. Девочка родилась с весом 3 килограмма 600 грамм.

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