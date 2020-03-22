2020-03-22T06:18:31+03:00
Происшествия

Тела двух сгоревших людей нашли в машине во Владивостоке

Следователи проводят доследственную проверку
Кристина ГРИН
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Следователи назначили экспертизы, чтобы установить все обстоятельства произошедшегоСледователи назначили экспертизы, чтобы установить все обстоятельства произошедшегоФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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21 марта на полуострове Песчаный во Владивостоке нашли сгоревшую машину. В авто были обнаружены тела двух людей. Эксперты установили – у погибших есть признаки термических повреждений. Ведомство приняло решение инициировать проведение доследственной проверки.

- В настоящее время с целью установления причины гибели людей и источника возгорания назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая экспертизы, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

После того, как проверка будет завешена, следователи примут процессуальное решение. А пока неизвестно - станут ли два сгоревших тела, найденных в машине, причиной для возбуждения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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