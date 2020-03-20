«Это просто наша мечта»: жители Владивостока просят дорожку к главной достопримечательности города

Владивостокцы написали петицию, адресованную краевым властям - обустройте, пожалуйста, пешеходную зону к Токаревскому маяку. Без собственного транспорта путь до достопримечательности сложен и даже опасен. Без тротуаров автовладельцам и пешеходам приходится делить одну дорогу, пусть и заасфальтированную (спасибо Пушкареву). Обочины же, удобной для пешеходов, не существует. Автобусы до Токаревской кошки не ходят, ближайшая остановка находится в двух километрах от маяка.

А ведь это культовое место. В погожий день к маяку стекаются тысячи местных жителей и туристов.

- Я живу на Эгершельде и ежедневно наблюдаю такую картину: к Токаревскому маяку вдоль дороги ходит очень много жителей частных домов и гостей нашего города, включая детей. Подвергают свою жизнь опасности - дорожное движение в этом районе интенсивное. Поэтому я считаю, что обустройство пешеходной зоны от АЗС (Крыгина,111) до Токаревского маяка – просто очень необходимая вещь. Нужно обеспечить всем безопасность, - заявляет местная жительница.

В общем, что-то определенно нужно было решать, но установка тротуаров на том участке оказалось делом непростым. Это признают и сами местные жители. Дорога к Маяку довольно узкая, и в некоторых местах впихнуть туда пешеходную зону будет задачей не из легких. А расширить участок быстро не получится – мешают частные владения. В некоторых местах они особо плотно прилегают к дороге. Чтобы как-то выкрутиться и сократить количество пешеходов, часть местных жителей предлагает продлить маршруты автобусов.

- Вообще нужно, чтобы автобусы подъезжали максимально близко к Токаревской кошке. Туристы высаживаются на конечной и не понимают – где Маяк? При мне женщина до слез расстроилась, что до него еще «пилить и пилить», причем по бездорожью. Села на обратный автобус. Да и местным жителям нужны остановки – кучу домов в том районе построили, а официальная конечная, черти где, - комментирует жительница в социальных сетях.

Вот только продлить автобусные маршруты до Токаревской кошки вряд ли возможно. В разгар туристического сезона на пути к маяку пешеходы с трудом размениваются с автолюбителями. А из-за частных участков дорога местами ну очень узкая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/767614" frameborder="0"></iframe> Жители просят обустроить пешеходную зону к маяку. Источник видео: aphina_pa.

Как оказалось, мэрия Владивостока уже занимается вопросом пешеходной дорожки. Более того, чиновники уже провели аукцион и договорились со специализированной организацией о разработке проекта планировки территории.

- Создать тротуары, а если к ним еще и добавить велосипедные дорожки к маяку - ну это просто наша мечта. Конечно, такая перспектива просчитывается, мы пытаемся сделать все возможное для удобства жителей и туристов. Можно предположить, что если в перспективе запланируют реконструкцию, расширение дороги, то необходимо будет делать выкуп земельных участков. Это тоже дополнительные сложности и затраты. Но вот сейчас уже к этому реальные шаги делаются, разрабатывается проект планировки. Дальше все будет зависеть от средств города и от специалистов, которые будут пытаться разместить всю эту красоту, - рассказывают представители пресс-службы администрации Владивостока.

После того, как этот проект будет разработан, последуют еще множество этапов: его проверка, замечания, корректировки, доработка. Затем будет постановление администрации, проведение аукциона на разработку проектно-сметной организации для реконструкции дороги. Двумя словами – масштабная работа. Однако реальные шаги к этому уже делаются.