Владимир Путин назначил красноярского полицейского главой УМВД по Приморью

Генерал-майор полиции Олег Стефанков возглавил УМВД по Приморскому краю. Два дня назад, 18 марта, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Новый глава полиции прибудет из Красноярского края. Еще неделю назад в местном управлении он занимал должность заместителя начальника.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморью, новому Олегу Стефанкову скоро исполнится 53 года. Должность он получил как раз перед своим днем рождения - 3 апреля. Сам Олег Иванович Стефанков родом с Украины, с Донецка. Служить в органах внутренних дел он начал в 28 лет. Его первая должность - оперуполномоченный отделения экономической безопасности отдела внутренних дел Ленинского района города Ростов-на-Дону. На протяжении 14 лет Стефанков занимал различные должности в органах внутренних дел города. Затем же стал переезжать:

С 2011 по 2015 годы служил в должности заместителя начальника полиции (по оперативной работе) Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Адыгея;

В 2015 году стал заместителем начальника Управления МВД России по Калужской области – начальника Полиции;

В мае 2018 года назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю - начальником Полиции.

Звание генерал-майора Стефанков получил летом прошлого года.

За период службы награжден государственными и ведомственными наградами: медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За боевое содружество», «За доблесть в службе», «За отличие в службе» всех степеней, «За активную работу по патриотическому воспитанию».

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