Во Владивостоке двух детей унесло на льдине под Русский мост
История со счастливым концом: в пятницу, 20 марта, двое детей в поселке Поспелово на Русском острове вышли на лед пролива Босфор Восточный, льдину оторвало, и два маленьких мамонтенка отправились в плавание. Все могло закончиться очень печально – в городе плюсовые температуры и лед давно уже стал опасен для прогулок – но вовремя подоспели спасатели.
Сообщение от очевидца поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 16.25. Через несколько минут на месте оказались спасатели Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России.
На надувной лодке спасатели добрались до льдины и сняли с нее ребят. Оба доставлены на берег, состояние спасенных удовлетворительное.
Детей унесло на льдине во Владивостоке - спасательна операция.
А спасатели в свою очередь напоминают: лед тонкий, а вода холодная. Не выходите на него сами и инструктируйте своих детей заранее.
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ИСТОЧНИК KP.RU