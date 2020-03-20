2020-03-20T12:23:02+03:00
Происшествия

Во Владивостоке двух детей унесло на льдине под Русский мост

За унесенными немедленно отправился отряд спасателей [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Дети на льдине. Источник: МЧС по ПКДети на льдине. Источник: МЧС по ПК
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История со счастливым концом: в пятницу, 20 марта, двое детей в поселке Поспелово на Русском острове вышли на лед пролива Босфор Восточный, льдину оторвало, и два маленьких мамонтенка отправились в плавание. Все могло закончиться очень печально – в городе плюсовые температуры и лед давно уже стал опасен для прогулок – но вовремя подоспели спасатели.

Сообщение от очевидца поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 16.25. Через несколько минут на месте оказались спасатели Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России.

На надувной лодке спасатели добрались до льдины и сняли с нее ребят. Оба доставлены на берег, состояние спасенных удовлетворительное.

Детей унесло на льдине во Владивостоке - спасательна операция.

А спасатели в свою очередь напоминают: лед тонкий, а вода холодная. Не выходите на него сами и инструктируйте своих детей заранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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