Электрозаправки РусГидро набирают популярность на Дальнем Востоке

Сети электрических зарядных станций компании РусГидро, открытые в сентябре 2019 года, стали крайне популярными на Дальнем Востоке. Компания подвела итоги работы за первые месяцы, выяснив, что автолюбители Приморского края и Амурской области успели зарядить свои машины 10 тысяч раз. Электромобили потребили десятки тысяч киловатт-часов электроэнергии, проехав в общей сложности около 300 тысяч километров.

Электрозаправки РусГидро крайне популярны среди автомобилистов. Фото: предоставлено компанией-владельцем

РусГидро решило расширить сеть электрозаправок в связи с большим потребительским спросом. Удобное расположение и множество положительных отзывов о работе станций подтвердили востребованность услуг. Компания разработала план по развитию этого нового технологичного направления бизнеса на ближайшие несколько лет в Приморском и Хабаровском крае, а также в Амурской области. За последнее время количество электромобилей в регионе значительно выросло, не исключено, что вскоре их станет еще больше. На Дальнем Востоке рассматривается возможность ввозить такие авто без пошлины. Поэтому РусГидро идет в ногу со временем, в планах компании освоить новые регионы ДФО, например, Сахалин и Камчатку.

Специалисты компании сейчас работают над логистикой. Планируется разместить зарядные станции таким образом, чтобы владельцы электромобилей могли беспрепятственно перемещаться между ключевыми городами. А в период летнего отдыха смогли преодолеть большие расстояния и добраться с помощью электрозаправок до моря.

Первая сеть зарядных станций РусГидро появилась в сентябре прошлого года в Приморье. Спустя 2 месяца еще одна станция для электромобилией открылась в Благовещенске. Компания подписала с правительством Приморского края и Амурской области соглашения о совместной разработке и реализации программы по развитию электротранспорта, включая общественный транспорт – электробусы.

Стоит отметить, что одним из главных преимуществ работы зарядных станций стала скорость в обслуживании клиентов. Подзарядка занимает всего несколько минут, полная зарядка – меньше получаса. При этом на станциях поддерживаются разные порты электромобилей: порт для японских автомобилей (DC) 50 кВт, порт для европейских автомобилей (DC) 50 кВт, порт Type 1/Type 2 (AC), 22 кВт. На электрозаправке можно одновременно заряжать 2 авто. Оплата идет за киловатт-час потребленной энергии, для совершения зарядки можно воспользоваться специальным мобильным приложением.

Продумали специалисты компании и удобное расположение зарядных станций. Они находятся на парковках супермаркетов и торгово-развлекательных центров, на традиционных АЗС и рядом с Едиными расчетными центрами РусГидро. Владельцы электромобилей могут подробнее ознакомиться с тарифами компании, расположением станций и получить ответы на популярные вопросы на официальном сайте – charge.rushydro.ru.

Зарядить авто можно рядом с Едиными расчетными центрами РусГидро. Фото: предоставлено компанией-владельцем

СПРАВКА:

РусГидро – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Это первая в стране и четвертая в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,4 ГВт.

Для удобства электрозаправки расположены на территории традиционных АЗС. Фото: предоставлено РусГидро

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