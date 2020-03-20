Во Владивостоке стартовала программа «1000 дворов»

Как только начнется строительный сезон, во дворах Владивостока стартует комплексный ремонт, подготовка к которому уже вовсю идет. Специалисты уже провели встречу с жильцами дома № 118 на проспекте «Красного знамени».

- Здесь планируется установка многофункциональной спортивной площадки, - рассказывает заместитель начальника управления содержания жилфонда Сергей Ткачев. - Она будет рассчитана не на один дом, а на несколько. Это одна из главных особенностей реализации программы в этом году - то, что ремонт будет проводиться комплексный.

Собрания проводятся в каждом дворе - люди сами решают, что им необходимо - установка спортивной или детской площадки или асфальтирование придомовой территории.

- Мы подавали заявку и в прошлом году, но повезло нам в этом, - говорит председатель ТСЖ «Проспект» на «Красного знамени», 118 Наталья Рассоленко. - Придомовая территория у нас большая, когда-то было футбольное поле. На нем выросли наши дети. Но теперь все пришло в довольно печальное состояние. Очень рады, что с помощью программы сможем преобразить здесь все. Будет четыре разные зоны, с воркаутом, тренажерами, волейбольной площадкой и футбольной. А спортом заниматься смогут жильцы всех соседних домов.

Пока в списке ремонта 103 двора, но его планируют расширить. Участвовать в программе могут именно дворовые территории. ТСЖ, ЖСК и управляющие компании подавали заявки в администрацию Владивостока до 31 января. В случае асфальтирования приоритет при формировании программы отдавался тем домам, жильцы которых готовы к софинансированию в размере 5 % с дома. А в случае установки детской или спортивной площадки преимущество имели те объекты, которыми смогут пользоваться жильцы сразу нескольких домов.

Но не только дворы преобразятся. В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены общественные пространства, за которые проголосовали сами жители. В список вошли, к примеру, сквер в районе ул. Русской, 48, сквер в районе ул. Калинина, 28–38 и общественная территория в районе ул. Тунгусской, 69 - 3-й Матросской.

Специалисты управления содержания жилого фонда встречаются с жильцами и обсуждают проекты благоустройства. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА

СПРАВКА «КП»

Программа «1000 дворов» была организована по распоряжению губернатора края Олега Кожемяко. В прошлом году во Владивостоке она была реализована по 317 адресам. Везде ремонт полностью закончен.