2020-03-23T15:45:13+03:00
Происшествия

В Приморье заживо сгорело множество экзотических животных

Страшный пожар в частном секторе распространился на 200 квадратных метров [видео]
Ангелина КРОВИНА
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На частной территории находились редкие птицы. Источник: аrtem.news.plusНа частной территории находились редкие птицы. Источник: аrtem.news.plus
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Страшный пожар произошел 22 марта в частном секторе Артема. Огонь унес жизни множества находящихся на участке пернатых животных, в том числе и экзотических. Пламя распространилось на 200 квадратных метров. Количество погибших птиц неизвестно даже приблизительно, но никто из граждан и специалистов не пострадал.

Как рассказали знакомые владельца «зоопарка», мужчина уже давно разводил у себя во дворе интересных птиц: лебедей, павлинов, экзотических уток и многих других животных. Продавать их, не продавал – просто было такое необычное хобби.

Пожар произошел около половины седьмого вечера - начал гореть ангар. Внутри него, кстати, также находился автомобиль.

- Один павлин спасся - вылетел! Сколько мы писали, чтобы он (владелец - прим.ред.) не сжигал мусор у себя во дворе… Дымом дышали, никто не реагировал. Мол, его территория, что хочет, то и может делать, - сообщали соседи мужчины в городском инстаграм-паблике.

Соседи сняли пожар на видео. Источник: аrtem.news.plus.

Сигнал о пожаре на пульт спасательной службы поступил в 18.29. Бригада специалистов прибыла на место и приступила к тушению уже через десять минут. В общей сложности было задействовано пятнадцать человек и четыре единицы техники. Спасатели боролись с огнем около пяти часов, рассказали представители пресс-службы краевого ГУ МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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