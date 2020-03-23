В Приморье заживо сгорело множество экзотических животных

Страшный пожар произошел 22 марта в частном секторе Артема. Огонь унес жизни множества находящихся на участке пернатых животных, в том числе и экзотических. Пламя распространилось на 200 квадратных метров. Количество погибших птиц неизвестно даже приблизительно, но никто из граждан и специалистов не пострадал.

Как рассказали знакомые владельца «зоопарка», мужчина уже давно разводил у себя во дворе интересных птиц: лебедей, павлинов, экзотических уток и многих других животных. Продавать их, не продавал – просто было такое необычное хобби.

Пожар произошел около половины седьмого вечера - начал гореть ангар. Внутри него, кстати, также находился автомобиль.

- Один павлин спасся - вылетел! Сколько мы писали, чтобы он (владелец - прим.ред.) не сжигал мусор у себя во дворе… Дымом дышали, никто не реагировал. Мол, его территория, что хочет, то и может делать, - сообщали соседи мужчины в городском инстаграм-паблике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/768105" frameborder="0"></iframe> Соседи сняли пожар на видео. Источник: аrtem.news.plus.

Сигнал о пожаре на пульт спасательной службы поступил в 18.29. Бригада специалистов прибыла на место и приступила к тушению уже через десять минут. В общей сложности было задействовано пятнадцать человек и четыре единицы техники. Спасатели боролись с огнем около пяти часов, рассказали представители пресс-службы краевого ГУ МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам

Редакция: (423) 230-22-56

Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03

Почта: vl@phkp.ru

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-1