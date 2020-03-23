2020-03-23T17:32:54+03:00
Происшествия

ФСБ предотвратила вооруженное нападение на одно из учебных заведений Дальнего Востока

У задержанных по уголовному делу студентов, прославлявших терроризм, массовые убийства и суицид, нашли тайные дневники с планами
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
ФСБ провела спецоперацию на СахалинеФСБ провела спецоперацию на СахалинеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

ФСБ России сообщила о задержании двух студентов в Сахалинской области, причастных к пропаганде в сети Интернет терроризма, массовых убийств и суицида. В ходе обысков у них изъяли обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи.

Но главная находка - личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение.

- По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, документов и иных изъятых предметов могут быть приняты дополнительные процессуальные решения, - говорится в официальном сообщении ФСБ России.

Молодые парни – один родился в 2002 году, другой в 2003-м – теперь проходят по уголовному делу «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». В рамках ч. 2 ст. 205.2 им грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В метре друг от друга: в приморских магазинах покупателей просят соблюдать дистанцию
Тонул, но ведро с уловом не отпускал: мужчина едва не распрощался с жизнью во время рыбалки на Дальнем Востоке
Мгновенная карма: во Владивостоке «субарист» хотел проучить новичка, но облажался
Экс-замглавы ФСБ Приморья Дмитрий Мариза вернулся в правительство региона вице-премьером
Украл 13 миллионов — вернул один. И не отправился за решетку
Очередной вуз Приморья отправился на «удаленку» — на этот раз ТГМУ
На острове Попова впервые за 19 лет реконструируют линию электропередачи
В парке Мингородка во Владивостоке появились первые бригады строителей
Уссурийск начал тестировать людей на COVID-19
Карантин как больничный лист: будет оплачиваться в Приморье в полном размере
Известный сотовый оператор обнуляет стоимость звонков на важные номера из-за коронавируса
Энергетики во Владивостоке теперь работают с клиентами удаленно
Сбербанк и мультимедийный сервис Оkko запустили проект «Искусство онлайн»
Владивостокский транспорт стали мыть еще лучше
Во Владивостоке двух девушек унесло на льдине
Девушка погибла в смертельном ДТП в Приморье
2,5 года колонии строгого режима получил житель Дальнегорска за нарушение ПДД
В этом году в Приморье бурят, а не взрывают
21 благоустроенную квартиру купят до июля власти Владивостока для детей-сирот
Исполнилось 70? Заплатите в автобусе картой «Приморец»
У клуба «Адмирал» новый спортивный директор - обладатель Кубка Стэнли
Сбербанк предложил «превратить» смартфон в терминал
100 миллионов превратят Дальнегорск в спортивный город
В Приморье без вести пропал седой Валерий с усами
Весна в городе - о погоде во Владивостоке на 23 марта 2020 года