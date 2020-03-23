ФСБ предотвратила вооруженное нападение на одно из учебных заведений Дальнего Востока

ФСБ России сообщила о задержании двух студентов в Сахалинской области, причастных к пропаганде в сети Интернет терроризма, массовых убийств и суицида. В ходе обысков у них изъяли обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи.

Но главная находка - личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение.

- По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, документов и иных изъятых предметов могут быть приняты дополнительные процессуальные решения, - говорится в официальном сообщении ФСБ России.

Молодые парни – один родился в 2002 году, другой в 2003-м – теперь проходят по уголовному делу «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». В рамках ч. 2 ст. 205.2 им грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.