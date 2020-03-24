2020-03-24T07:21:47+03:00
Экономика

Бизнес идет в онлайн

Предпринимателей Приморья приглашают принять участие в бизнес-миссии совместно с Индией в формате видеоконференции.
Ксения КУРДЮКОВА
Поделиться:
Центр «Мой бизнес» в Приморье внедряет дистанционные технологии в работе с предпринимателямиЦентр «Мой бизнес» в Приморье внедряет дистанционные технологии в работе с предпринимателямиФото: Вадим ПОПОВ
Изменить размер текста:

В начале апреля в Приморье впервые пройдет международная бизнес-миссия в онлайн-формате. Местные предприниматели смогут провести переговоры с партнерами из Мумбаи, Индия.

Из-за эпидемиологической обстановки большинство стран отменили выставки и бизнес-миссии, приостановлено проведение международных мероприятий. Поэтому центр «Мой бизнес» в Приморье работает над новыми подходами к работе с зарубежными коллегами и фактически переводит мероприятия в онлайн-режим.

Первая бизнес-миссия в новом формате пройдет с Индией ориентировочно в начале апреля. Если такой формат будет востребованным среди бизнеса, то конференции с иностранными коллегами в режиме онлайн будут проходить несколько раз в месяц.

- Современные технологи позволяют проводить переговоры с зарубежными коллегами в режиме видеоконференций. Это хороший вариант в современных условиях. Сейчас готовим первую такую бизнес-миссию с нашими коллегами из Мумбаи. Параллельно ведем переговоры с коллегами из других стран, предлагаем им работать в онлайн-формате. Такой же механизм применяем для встреч с предпринимателями из Приморья, - рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» в Приморье Евгений Никифоров.

Принять участие в бизнес-миссии могут приморские предприниматели, производители различных товаров - продуктов питания и напитков, строительных материалов, бытовой химии, а также оказывающие услуги в сфере туризма.

Мумбаи - это самый крупный и богатый город в Индии, один из самых густонаселенных в мире. Через его порты проходит около половины пассажирского потока Индии. От других городов Индии Мумбаи отличается высоким уровнем жизни и деловой активностью.

- В онлайн-формате мы поможем предпринимателям познакомиться с представителями индийской стороны. Наш бизнес узнает, какой продукт востребован, какой образ товара привычен для жителей данной территории и какие каналы поставок работают в условиях изоляции, - заключил Евгений Никифоров.

Подготовительный этап бизнес-миссии проходит в стандартном режиме. На основании заявки специалист центра связывается с предпринимателем, узнает его основные потребности, помогает подготовить презентацию и коммерческое предложение на иностранном языке, сделать расчет логистики и таможенных процедур. Далее эти документы направляются специалистам в Индию, и они на основании запросов от приморских компаний ищут партнеров в иностранной стране. В завершение вместо поездки делегации будет проходить встреча в режиме видеоконференции.

Центр экспорта возьмет на себя все нюансы по подготовке бизнес-миссии: организует связь, бесплатно предоставит переводчика, поможет предпринимателям подготовить презентацию и коммерческое предложение на иностранном языке, проконсультирует по логистике и нюансам внешнеэкономической деятельности.

Отметим, что наращивание объема экспорта услуг - одна из ключевых задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта - с 2 миллиардов до 3,9 миллиарда долларов США. Для достижения этой цели центр «Мой бизнес» предоставляет государственную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, экспортирующим свои товары и услуги.

В 2019 году при поддержке Центра поддержки экспорта Приморского края местные предприниматели заключили экспортные контракты на общую сумму свыше 25 миллионов долларов США.

Официально

Приморские компании, желающие принять участие в новом формате бизнес-миссии, могут заполнить заявку и отправить до 27 марта на petrosiants@cpp25.ru. Получить подробную консультацию можно по телефону 8 (423) 279-59-09.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Почти 5 тысяч приморцев уже прошли тесты на коронавирус
Буксир «Александр Козицын»: более 1000 швартовок за год безупречной работы
Приморский автопоезд «Здоровье» приостанавливает работу... из-за борьбы за здоровье
Что такое свободное посещение детских садов: пояснения родителям дала министр образования Приморского края
Двое заболевших COVID-19 в Приморье. Нужны новые барьеры на пути коронавируса
Чиновницу из Приморья осудили за разглашение гостайны
Почта России закупает 7,6 млн медицинских масок для сотрудников на ближайший месяц
Клиенты Сбербанка отказываются от наличных
«В первый день - личный осмотр, дальше – наблюдение по телефону»: власти Приморья рассказали о правилах карантина
Почта России принимает меры против распространения коронавируса
Стали известны подробности о первых зараженных коронавирусом во Владивостоке
Очень спешили: ДТП с автобусами заблокировало движение в центре Владивостока
В Приморье спасатели пытаются снять с моста неадекватного мужчину
Уникальная ситуация: уже 9 организаций выдвинули кандидатуру Александра Городнего на получение звания «Почетный гражданин города Владивостока»
Волонтеры идут на помощь пожилым приморцам
Инспекторы ДПС во Владивостоке помогли водителю убрать с дороги неисправный автомобиль
К изготовителю фейка о коронавирусе пришло запоздалое раскаяние
Дала признательные показания: на днях женщина из Приморья зарезала ножом возлюбленного
В Приморье разыскивают красивого юношу
Полиция раскрыла подробности смертельного ДТП в Находке
До 13 градусов тепла: синоптики рассказали о погоде в Приморье
В метре друг от друга: в приморских магазинах покупателей просят соблюдать дистанцию
Тонул, но ведро с уловом не отпускал: мужчина едва не распрощался с жизнью во время рыбалки на Дальнем Востоке
Мгновенная карма: во Владивостоке «субарист» хотел проучить новичка, но облажался
Экс-замглавы ФСБ Приморья Дмитрий Мариза вернулся в правительство региона вице-премьером
Украл 13 миллионов — вернул один. И не отправился за решетку
Очередной вуз Приморья отправился на «удаленку» — на этот раз ТГМУ