Бизнес идет в онлайн

В начале апреля в Приморье впервые пройдет международная бизнес-миссия в онлайн-формате. Местные предприниматели смогут провести переговоры с партнерами из Мумбаи, Индия.

Из-за эпидемиологической обстановки большинство стран отменили выставки и бизнес-миссии, приостановлено проведение международных мероприятий. Поэтому центр «Мой бизнес» в Приморье работает над новыми подходами к работе с зарубежными коллегами и фактически переводит мероприятия в онлайн-режим.

Первая бизнес-миссия в новом формате пройдет с Индией ориентировочно в начале апреля. Если такой формат будет востребованным среди бизнеса, то конференции с иностранными коллегами в режиме онлайн будут проходить несколько раз в месяц.

- Современные технологи позволяют проводить переговоры с зарубежными коллегами в режиме видеоконференций. Это хороший вариант в современных условиях. Сейчас готовим первую такую бизнес-миссию с нашими коллегами из Мумбаи. Параллельно ведем переговоры с коллегами из других стран, предлагаем им работать в онлайн-формате. Такой же механизм применяем для встреч с предпринимателями из Приморья, - рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» в Приморье Евгений Никифоров.

Принять участие в бизнес-миссии могут приморские предприниматели, производители различных товаров - продуктов питания и напитков, строительных материалов, бытовой химии, а также оказывающие услуги в сфере туризма.

Мумбаи - это самый крупный и богатый город в Индии, один из самых густонаселенных в мире. Через его порты проходит около половины пассажирского потока Индии. От других городов Индии Мумбаи отличается высоким уровнем жизни и деловой активностью.

- В онлайн-формате мы поможем предпринимателям познакомиться с представителями индийской стороны. Наш бизнес узнает, какой продукт востребован, какой образ товара привычен для жителей данной территории и какие каналы поставок работают в условиях изоляции, - заключил Евгений Никифоров.

Подготовительный этап бизнес-миссии проходит в стандартном режиме. На основании заявки специалист центра связывается с предпринимателем, узнает его основные потребности, помогает подготовить презентацию и коммерческое предложение на иностранном языке, сделать расчет логистики и таможенных процедур. Далее эти документы направляются специалистам в Индию, и они на основании запросов от приморских компаний ищут партнеров в иностранной стране. В завершение вместо поездки делегации будет проходить встреча в режиме видеоконференции.

Центр экспорта возьмет на себя все нюансы по подготовке бизнес-миссии: организует связь, бесплатно предоставит переводчика, поможет предпринимателям подготовить презентацию и коммерческое предложение на иностранном языке, проконсультирует по логистике и нюансам внешнеэкономической деятельности.

Отметим, что наращивание объема экспорта услуг - одна из ключевых задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта - с 2 миллиардов до 3,9 миллиарда долларов США. Для достижения этой цели центр «Мой бизнес» предоставляет государственную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, экспортирующим свои товары и услуги.

В 2019 году при поддержке Центра поддержки экспорта Приморского края местные предприниматели заключили экспортные контракты на общую сумму свыше 25 миллионов долларов США.

Официально

Приморские компании, желающие принять участие в новом формате бизнес-миссии, могут заполнить заявку и отправить до 27 марта на petrosiants@cpp25.ru. Получить подробную консультацию можно по телефону 8 (423) 279-59-09.