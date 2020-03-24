Рыба или жизнь? С оторвавшейся льдины сняли 11 жителей Приморья, рисковавших собой ради улова

Спасатели ежегодно предупреждают рыбаков о том, когда выход на лед опасен для жизни. Однако ежегодно находятся смельчаки, для которых традиционная забава, вероятно, дороже их самих. Очередные «герои» 24 марта оказались на оторвавшейся льдине в районе станции Весенняя. Выбраться из плена самостоятельно никто из 11 рыбаков, разумеется, не смог.

К счастью, бедолаг увидел с берега случайный прохожий. Он и позвонил в МЧС и сообщил о происшествии.

- Незамедлительно к указанному месту прибыли спасатели Государственной инспекции по маломерным судам, которые доставили из воды на берег 11 человек, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Дарья Адыева, сотрудник ГУ МЧС России по Приморскому краю. – Всего в спасательной операции принимали участие четыре человека. Снять всех рыбаков удалось спустя 4 часа. С любителями подледного лова проводятся профилактические беседы.

Неоправданный риск рыбаков едва снова не стал причиной трагедии. А ведь каждую весну такие смельчаки подвергают себя опасности ради улова и экстремальных ощущений. Но разве это стоит ваших жизней?

Региональное МЧС неустанно повторяет - выход на лед весной опасен. Каждый раз, когда вы с единомышленниками собираетесь в марте на рыбалку, подумайте о своих родных и о том, с какой драмой им придется столкнуться в случае ЧП.

Но не только рыбаки могут стать жертвами тонкого льда. Буквально в прошлую пятницу на дрейфующей льдине оказались двое детей. Их унесло от поселка Поспелово на Русском острове в пролив Босфор Восточный в сторону вантового моста. К счастью, спасатели успели вовремя – детей сняли и невредимыми доставили на берег.

А уже в воскресенье еще одна опасная прогулка по тонкому льду чуть не привела к трагедии. Оторвавшуюся от берега льдину с двумя девушками понесло в акваторию Амурского залива в районе Второй речки. И снова спасателям пришлось выручать любительниц экстремальных прогулок.

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