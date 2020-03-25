Из-за угрозы цунами спасатели эвакуируют жителей острова Парамушир
ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщает о том, что эвакуация жителей Северо-Курильска из-за угрозы цунами завершена. Буквально час назад в 210 километрах юго-восточнее от города было зарегистрировано мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,2.
Спасатели приняли решение объявить об угрозе цунами и начать эвакуацию граждан с острова Парамушир. Всего сотрудники ведомства вывезли из Северо-Курильска 400 человек.
Сейчас все жители спасаются от стихийного бедствия на сопке. Фото: официальная страница Северо-Курильского городского округа в Instagram.
- В результате землетрясения в Северо-Курильске имеются разрушения стояков печных труб, нарушено электроснабжение и прорваны трубы отопления в ЦРБ Северо-Курильска, - отмечают в пресс-службе «чрезвычайного» ведомства. - Котельная города работает в штатном режиме, электроснабжение в городе не нарушено.
Из-за угрозы цунами спасатели эвакуируют жителей острова Парамушир.Видео: группа MONITOR! другой источник
Жителей острова просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ситуацию уже взял на контроль губернатор Сахалинской области.
Высота волн достигает 50 сантиметров. Фото: Видео: группа MONITOR.
– Безопасность людей для нас – самое важное. Надо сделать так, чтобы в зоне, которая может попасть под воздействие волны, не было людей. Кроме того, необходимо понять, к каким последствиям привели подземные толчки: нет ли повреждений основных систем жизнеобеспечения, домов, социальных и промышленных объектов в населенных пунктах, а также дорог и других инфраструктурных объектов, – сказал Валерий Лимаренко, глава региона.
Местный житель показал кадры землетрясения в Северо-Курильске.
По обновленной информации, цунами уже подошло к берегам Северо-Курильска. Высота волн достигает 50 сантиметров. Сейчас все жители находятся на сопке, чтобы обезопасить себя и своих близких от трагедии. Спасатели обращают внимание на то, что пока говорить об отмене тревоги рано. Вопрос будет актуален после начала отлива.
Землетрясение ощутили и на Камчатке..Видео: drevi4.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
ИСТОЧНИК KP.RU