2020-03-25T09:06:46+03:00
Происшествия

Из-за угрозы цунами спасатели эвакуируют жителей острова Парамушир

В 210 километрах от Северо-Курильска произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 [фото, видео]
Кристина ГРИН
Поделиться:
Всего сотрудники ведомства вывезли из Северо-Курильска 400 человек.Всего сотрудники ведомства вывезли из Северо-Курильска 400 человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщает о том, что эвакуация жителей Северо-Курильска из-за угрозы цунами завершена. Буквально час назад в 210 километрах юго-восточнее от города было зарегистрировано мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,2.

Спасатели приняли решение объявить об угрозе цунами и начать эвакуацию граждан с острова Парамушир. Всего сотрудники ведомства вывезли из Северо-Курильска 400 человек.

Сейчас все жители спасаются от стихийного бедствия на сопке. Фото: официальная страница Северо-Курильского городского округа в Instagram.

Сейчас все жители спасаются от стихийного бедствия на сопке. Фото: официальная страница Северо-Курильского городского округа в Instagram.

- В результате землетрясения в Северо-Курильске имеются разрушения стояков печных труб, нарушено электроснабжение и прорваны трубы отопления в ЦРБ Северо-Курильска, - отмечают в пресс-службе «чрезвычайного» ведомства. - Котельная города работает в штатном режиме, электроснабжение в городе не нарушено.

Из-за угрозы цунами спасатели эвакуируют жителей острова Парамушир.Видео: группа MONITOR! другой источник

Жителей острова просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ситуацию уже взял на контроль губернатор Сахалинской области.

Высота волн достигает 50 сантиметров. Фото: Видео: группа MONITOR.

Высота волн достигает 50 сантиметров. Фото: Видео: группа MONITOR.

– Безопасность людей для нас – самое важное. Надо сделать так, чтобы в зоне, которая может попасть под воздействие волны, не было людей. Кроме того, необходимо понять, к каким последствиям привели подземные толчки: нет ли повреждений основных систем жизнеобеспечения, домов, социальных и промышленных объектов в населенных пунктах, а также дорог и других инфраструктурных объектов, – сказал Валерий Лимаренко, глава региона.

Местный житель показал кадры землетрясения в Северо-Курильске.

По обновленной информации, цунами уже подошло к берегам Северо-Курильска. Высота волн достигает 50 сантиметров. Сейчас все жители находятся на сопке, чтобы обезопасить себя и своих близких от трагедии. Спасатели обращают внимание на то, что пока говорить об отмене тревоги рано. Вопрос будет актуален после начала отлива.

Землетрясение ощутили и на Камчатке..Видео: drevi4.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Льготники Приморья получат дополнительную поддержку
Приморский океанариум стал примером озеленения для Владивостока
Создателем фейка о коронавирусе в Приморье заинтересовался следственный комитет России
Реальный срок. Три месяца в колонии-поселении дали приморцу за неуплату алиментов
В столице Приморья введен режим повышенной готовности
Восьмой муниципальный округ появился в Приморье
С периодичностью в 2 часа весь электротранспорт Владивостока подвергается дезинфекции
Как возят детей Приморья: массовую проверку водителей провела ГИБДД края
Вирус не щадит игорный бизнес во Владивостоке
Компании экосистемы Сбербанка помогут клиентам сберечь здоровье, время и деньги во время пандемии
Не верьте всему, что слышите: приморцев пугают ростом числа заболевших COVID-2019
К вечеру затянет: дождь и сильный ветер прогнозируют во Владивостоке
Зампред правления Сбербанка: Мы не наблюдаем панических настроений у клиентов из-за коронавируса
Почти 5 тысяч приморцев уже прошли тесты на коронавирус
Буксир «Александр Козицын»: более 1000 швартовок за год безупречной работы
Приморский автопоезд «Здоровье» приостанавливает работу... из-за борьбы за здоровье
В детские сады Приморья разрешили не ходить, а платить за них - по факту
Двое заболевших COVID-19 в Приморье. Нужны новые барьеры на пути коронавируса
Чиновницу из Приморья осудили за разглашение гостайны
Почта России закупает 7,6 млн медицинских масок для сотрудников на ближайший месяц