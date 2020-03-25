ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщает о том, что эвакуация жителей Северо-Курильска из-за угрозы цунами завершена. Буквально час назад в 210 километрах юго-восточнее от города было зарегистрировано мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,2.

Спасатели приняли решение объявить об угрозе цунами и начать эвакуацию граждан с острова Парамушир. Всего сотрудники ведомства вывезли из Северо-Курильска 400 человек.

Сейчас все жители спасаются от стихийного бедствия на сопке. Фото: официальная страница Северо-Курильского городского округа в Instagram.

- В результате землетрясения в Северо-Курильске имеются разрушения стояков печных труб, нарушено электроснабжение и прорваны трубы отопления в ЦРБ Северо-Курильска, - отмечают в пресс-службе «чрезвычайного» ведомства. - Котельная города работает в штатном режиме, электроснабжение в городе не нарушено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/768582" frameborder="0"></iframe> Из-за угрозы цунами спасатели эвакуируют жителей острова Парамушир.Видео: группа MONITOR! другой источник

Жителей острова просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ситуацию уже взял на контроль губернатор Сахалинской области.

Высота волн достигает 50 сантиметров. Фото: Видео: группа MONITOR.

– Безопасность людей для нас – самое важное. Надо сделать так, чтобы в зоне, которая может попасть под воздействие волны, не было людей. Кроме того, необходимо понять, к каким последствиям привели подземные толчки: нет ли повреждений основных систем жизнеобеспечения, домов, социальных и промышленных объектов в населенных пунктах, а также дорог и других инфраструктурных объектов, – сказал Валерий Лимаренко, глава региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/768590" frameborder="0"></iframe> Местный житель показал кадры землетрясения в Северо-Курильске.

По обновленной информации, цунами уже подошло к берегам Северо-Курильска. Высота волн достигает 50 сантиметров. Сейчас все жители находятся на сопке, чтобы обезопасить себя и своих близких от трагедии. Спасатели обращают внимание на то, что пока говорить об отмене тревоги рано. Вопрос будет актуален после начала отлива.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/768597" frameborder="0"></iframe> Землетрясение ощутили и на Камчатке..Видео: drevi4.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.