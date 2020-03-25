Город зеленого цвета

Масштабный проект по озеленению Владивостока в этом году запускает городская администрация. 25 тысяч новых саженцев появятся во всех районах приморской столицы. Парки, скверы и другие излюбленные места отдыха горожан украсят лиственными и хвойными деревьями, а также цветущими кустарниками. Особое внимание власти уделят территории вдоль дорог.

Уже в ближайшее время сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» приступят к подготовке почвы. Озеленители сначала расчистят участки, уберут сухостои, выкорчуют больные деревья и кустарники. Масштабное озеленение запланировано вдоль дорог общего пользования. В этом году здесь появится 8 тысяч молодых саженцев.

- Город украсят сосны, ели и пихты, пирамидальные тополя, липы, рябины, груша уссурийская, мелкоплодник, из кустарников - сирень, пузыреплодник и другие, - поделились специалисты администрации Владивостока.

Город украсят хвойные и лиственные деревья. Фото: Пресс-служба мэрии Владивостока

Первый этап озеленения планируется на следующих улицах: Сахалинской, Прапорщика Комарова, Сафонова, 40 лет ВЛКСМ, Вилкова, Добровольского, Хабаровской, Русской от дома № 55-б до улицы Лесной. Специалисты намерены продолжить работу и в последующие годы. Стоит отметить, что в 2019 году во Владивостоке высажено 10 276 деревьев и кустарников, в этом - планируется практически в 2,5 раза больше. Благодаря масштабному проекту озеленения приморская столица вскоре предстанет в новом облике.