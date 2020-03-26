2020-03-26T03:17:30+03:00
Общество

Строители пришли в парк

Возрождение Мингородка во Владивостоке начнется с ливневой канализации
Константин МИХАЙЛОВ
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Работу в Мингородке начала подрядная компания «Капитал». Фото: Анастасия КОТЛЯРОВАРаботу в Мингородке начала подрядная компания «Капитал». Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА
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В парке Мингородка во Владивостоке появились первые бригады строителей. Здесь начался ремонт системы ливневой канализации. По замыслу городских властей восстановление ливневки станет первым этапом возрождения всего парка.

- Территория парка находится в низменной зоне, именно сюда выходит весь сток поверхностных вод. Ремонт ливневой канализации в парке позволит завести весь поток поверхностных и ливневых вод в систему и исключить подтопление территории, - рассказал главный специалист управления дорог и благоустройства Алексей Денисов.

Земляные работы и укладку трубопровода на первом участке проводит подрядная компания «Капитал». Всего в Мингородке намечают восстановить более 20 смотровых колодцев, уложить около 650 метров труб диаметром от 300 до 1000 миллиметров, установить 340 метров лотков закрытого типа и провести ряд других работ.

Глава Владивостока Олег Гуменюк на недавно прошедшей встрече с жителями Ленинского района заявил, что первый этап реконструкции парка будет завершен в этом году. Помимо ливневой канализации приведут в порядок лестницы, дорожки, установят скамейки и фонари освещения.

Работу в Мингородке начала подрядная компания «Капитал». Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА

Работу в Мингородке начала подрядная компания «Капитал». Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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