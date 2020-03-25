2020-03-25T13:26:14+03:00
Общество

В Приморье из-за коронавируса запретили собираться по 50 человек и выше

Изменения в законодательстве повлияют на работу кинотеатров, баров, кальянных и многих других развлекательных мест
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье ввели ограничение на количество человекВ Приморье ввели ограничение на количество человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Приморье ввели ограничение на количество человек в помещениях. В музеях, театрах, кинотеатрах, ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах и многих других общественных местах рекомендуют не собираться по 50 человек и выше. Изменения были зафиксированы в ранее принятом постановлении «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции». Сегодня, 25 марта, нововведения внес губернатор Олег Кожемяко.

Как пишут на сайте краевого правительства, местные кафе и рестораны не закрываются, но теперь в их отношении есть прямое ограничение: не проводить групповые занятия и других досуговые мероприятия. Также запрещают использовать кальяны.

Кинотеатры пока что продолжают работу. Правда, принцип их функционирования пока что не ясен - сами сотрудники еще не придумали. Возможно будут продавать иначе билеты, к примеру, не на соседние места.

Напомним, что гражданам, посещавшим территории за пределами Российской Федерации необходимо:

– сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребываниях на указанных территориях, контактную информацию на «горячие линии» по телефонам: 8 (800) 550-44-00, Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае – 8 (914) 072-42-17, министерства здравоохранения Приморского края – 8 (423) 260-50-98;

– обеспечить свою изоляцию на дому на 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, вызвать медицинского работника для осмотра по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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