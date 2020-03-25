2020-03-25T16:33:42+03:00
Происшествия

Мостопад продолжается. На трассе Владивосток - Находка снова ограничено движение

Проблема с мостом в Фокино: легковой транспорт проезжает, а большегрузы отправляют в объезд через Партизанск [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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По мосту в Фокино ограничили движение транспорта. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Приморского краяПо мосту в Фокино ограничили движение транспорта. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Приморского края
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На трассе Владивосток снова проблемы: еще один мост не выдержал нагрузки и захворал. На этот раз в городе Фокино. Здесь уже выставлен пост ГИБДД. Одна полоса перекрыта, легковой транспорт проезжает, а большегрузы отправляют в объезд.

Специалисты по оценке повреждений прибудут только завтра. Предварительно известно, что речь идет о разрушении опоры моста. Движение автотранспорта ограничено. На месте дежурят сотрудники ГИБДД и спасатели.

На месте выставили пост ГИБДД. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Приморского края

На месте выставили пост ГИБДД. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Приморского края

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, вечером среды 25 марта произошло разрушение опоры моста на 89-м километре автомобильной дороги Артем-Находка.

- В Фокино выехали специалисты для оценки ситуации и принятия дальнейших решений, на месте дежурят сотрудники ГИБДД и спасатели. Альтернативный проезд есть через Партизанск, – уточнили в ведомстве.

У моста в Фокино проблемы с опорой. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Приморского края

У моста в Фокино проблемы с опорой. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Приморского края

Специалисты подчеркнули, что на этот год запланировано начало строительства нового моста на данном участке дороги.

Движение пускают только по одной полосе. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Приморского края

Движение пускают только по одной полосе. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU

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