Детские сады и школы Приморья закрываются на неделю после слов Путина

Школы и детские сады Приморья не будут работать всю следующую неделю до 5 апреля. По стране сейчас ходит коронавирус, и лишний раз собираться группами людей нежелательно. Краевые власти приняли решение на основе указа Владимира Путина от 25 марта.

Школьники должны были выйти с плановых каникул 1 апреля и начать дистанционное обучение. Теперь же отдых им продлили до 5 числа.

У приморских детсадовцев также образовались каникулы, правда, абсолютно внеплановые. Ранее родители дошкольников могли сами решать: рисковать и отправлять ребенка в сад или нет.

Министр образования Приморского края Наталья Бондаренко прокомментировала происходящее.

- Решение было принято на фоне распространения новой инфекции коронавируса – COVID-19. Мы понимаем, что есть родители, которым просто не с кем оставить ребенка и которые обязаны оставаться на рабочих местах. Речь идет о врачах, фармацевтах, сотрудниках МЧС, правоохранительных органов, представителях организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. В связи с этим каждый муниципалитет вправе принять решение о работе дежурной группы в местных детских садах, чтобы у мам и пап была возможность оставить там своего малыша и продолжать трудиться на благо страны.

Приморские родители в настоящей панике ищут: куда пристроить ребенка на неделю, если работодатель не дает выходной?

Один из выходов – обращение вместе с ребенком в поликлинику. Там родителям могут открыть лист временной нетрудоспособности не по болезни, а по карантину.

Напомним, вчера в прямом эфире президент объявил дни с 30 марта по 5 апреля нерабочими с сохранением заработной платы. Его указ распространяется на всех работников, кроме:

а) непрерывно действующих организаций;

б) медицинских и аптечных организаций;

в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.