2020-03-26T10:36:35+03:00
Общество

Детские сады и школы Приморья закрываются на неделю после слов Путина

Родители в панике ищут куда пристроить детей, если работодатель не дает выходной
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент объявил дни с 30 марта по 5 апреля нерабочими с сохранением заработной платыПрезидент объявил дни с 30 марта по 5 апреля нерабочими с сохранением заработной платыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Школы и детские сады Приморья не будут работать всю следующую неделю до 5 апреля. По стране сейчас ходит коронавирус, и лишний раз собираться группами людей нежелательно. Краевые власти приняли решение на основе указа Владимира Путина от 25 марта.

Школьники должны были выйти с плановых каникул 1 апреля и начать дистанционное обучение. Теперь же отдых им продлили до 5 числа.

У приморских детсадовцев также образовались каникулы, правда, абсолютно внеплановые. Ранее родители дошкольников могли сами решать: рисковать и отправлять ребенка в сад или нет.

Министр образования Приморского края Наталья Бондаренко прокомментировала происходящее.

- Решение было принято на фоне распространения новой инфекции коронавируса – COVID-19. Мы понимаем, что есть родители, которым просто не с кем оставить ребенка и которые обязаны оставаться на рабочих местах. Речь идет о врачах, фармацевтах, сотрудниках МЧС, правоохранительных органов, представителях организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. В связи с этим каждый муниципалитет вправе принять решение о работе дежурной группы в местных детских садах, чтобы у мам и пап была возможность оставить там своего малыша и продолжать трудиться на благо страны.

Приморские родители в настоящей панике ищут: куда пристроить ребенка на неделю, если работодатель не дает выходной?

Один из выходов – обращение вместе с ребенком в поликлинику. Там родителям могут открыть лист временной нетрудоспособности не по болезни, а по карантину.

Напомним, вчера в прямом эфире президент объявил дни с 30 марта по 5 апреля нерабочими с сохранением заработной платы. Его указ распространяется на всех работников, кроме:

а) непрерывно действующих организаций;

б) медицинских и аптечных организаций;

в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус-разлучник отменил партнерские роды во всех роддомах Приморья
Монумент "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны" скоро обновят
«Ростелеком» решил поддержать представителей малого и среднего бизнеса
Сбербанк стирает границы для переводов внутри Банка
Деньги семьям с детьми начнут выплачивать в Приморье на месяц раньше
Сдать ЕГЭ с помощью МТС станет проще
Авиакомпания «Сибирь» предлагает приморцам альтернативу загранице - Чукотка
Приморский край ожидает цифровая трансформация
Сбербанк запускает программу помощи корпоративным клиентам
В Приморском крае не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
УМВД Приморья опровергает фейк о штрафах за гуляющих детей на фоне коронавируса
Более 2,5 тысяч бутылок поддельного алкоголя обнаружила полиция в Уссурийске
Аварийный мост в Фокино уже несколько месяцев готовился рухнуть
Дела сердечные судебного пристава из Фокина Любови Поповой
АО «Восточный Порт» удостоилось наград в конкурсах Росморречфлота и Ассоциации морских торговых портов России
Олег Кожемяко призвал жителей Приморья оставаться дома
Может быть дезориентирован – в Приморье пропал мужчина в калошах
Там за туманами - о погоде во Владивостоке на 26 марта 2020 года
Консультацию врача по коронавирусу можно получить онлайн
Российский сотовый оператор разрешил принимать звонки в блокировке
Тайна взрыва емкости с мазутом в Находке до сих не раскрыта
«Приморские электрические сети» приступили к реализации ремонтной программы 2020 года
Полицейские Владивостока сорвали маску с недобросовестного торговца
Власти Приморья остановили личный прием из-за коронавируса