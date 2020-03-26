«Гектарщики» получили поддержку на миллиард

Заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Кирилл Миронов рассказал о том, как развиваются программы «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека». Получателям «гектаров» помогают организовать бизнес и наладить сбыт продукции, а спрос на ипотеку на льготных условиях сохраняется на ажиотажном уровне все полгода с момента принятия президентом решения о запуске программы.

ЗЕМЛЮ ПОЛУЧИЛИ 79 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

- Давайте начнем с «Дальневосточного гектара». Как развивается программа? Счет выданных участков идет уже на десятки тысяч, верно?

- Да, за три года реализации программы 79 тысяч человек уже получили землю. И самыми «востребованными» оказались Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область и Республика Саха-Якутия. Спрос на «гектары» не падает: в среднем ежемесячно за участком земли на Дальнем Востоке обращается полторы-две тысячи граждан. Когда в августе 2019-го года в состав ДВФО и, соответственно, в программу вошли Республика Бурятия и Забайкальский край, мы наблюдали всплеск числа заявок: их количество перевалило за 6 тысяч. Все это означает, что программа востребована, людям это нужно.

- Это довольно большие цифры. И достижение этих отметок дает мне основания спросить: можем ли мы подвести первые промежуточные итоги процесса освоения «гектаров»?

- Вполне. На сегодняшний день более тысячи получателей «Дальневосточного гектара» подали декларации, в которых выбран вид разрешенного использования земли.

- Какой вид деятельности выбирают чаще остальных?

- Примерно половина заявок — это индивидуальное жилищное строительство. Люди хотят начать — или продолжить — жить на Дальнем Востоке. Это нас очень радует. Треть всех определившихся с видом разрешенного использования намерены заниматься сельским хозяйством, туризмом или иными видами бизнеса. Эти начинания мы тоже горячо поддерживаем, а производителям даже помогаем найти и освоить рынки сбыта для своей продукции

- Существует механизм софинансирования, в рамках которого регион, выделивший деньги на создание инфраструктуры для участков с «гектарами», получает такую же сумму из федерального бюджета. Какие регионы уже воспользовались этой возможностью?

- Это Хабаровский край и Республика Саха-Якутия. Хабаровский край получил порядка 320 миллионов рублей на проектно-сметную документацию и строительно-монтажные работы. В случае с Якутией объем финансирования составил 82 миллионов рублей.

- Что будет строиться на эти деньги? Надо полагать, в первую очередь, дороги?

- В Хабаровском крае они уже строятся. Проектно-смертная документация подготовлена, рабочие уже вышли на площадки.

- Какие примеры вы приводите, когда доказываете, что на полученных «гектарах» можно создать успешный бизнес? Потому что одна успешная история может вдохновить десятки других людей на то, чтобы создать что-то свое.

- Да, у нас немало ярких примеров. Мы показываем их и в рамках Восточного экономического форума, и на конкурсе «Звезда Дальнего Востока». Это, к примеру, проект строительства торгового центра в Сахалинской области или придорожный автотехцентр в Хабаровском крае.

- На какие меры поддержки могут рассчитывать «гектарщики», которые хотят открыть свое дело на полученном участке?

- Действует целый ряд программ, как региональных, так и федеральных. «Начинающий фермер», «Развитие крестьянско-фермерского хозяйства»... Они рассчитаны на поддержку стартапов, их задача — помочь человеку выйти на свою землю и начать работать. Всего за период действия программы «Дальневосточный гектар» на освоение участков и поддержку получателей потрачено около 900 миллионов рублей.

КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРАМИ

- В начале разговора вы сказали, что АРЧК помогает даже наладить сбыт продукции, которую произвели на «гектарах»...

- О рынках сбыта хотелось бы сказать отдельно. Мы подписали соглашение с бизнес-акселератором «Сделано на ДВ». Это партнерство позволяет нам помочь «гектарщику» не только развить цепочку от земли до сбыта: мы рассказываем ему, чем именно лучше заниматься, что выращивать, чтобы не иметь никаких проблем со сбытом в торговые сети.

- Получается, каждый может получить и землю, и сведения о том, как ее использовать наилучшим образом. То есть, бери и делай!

- Да. Можно сказать, что мы учим «гектарщиков», как стать миллионерами.

- Когда у вас наберется несколько десятков миллионеров, вы их к нам приглашайте: будем их опыт, как говорят экономисты, масштабировать на страну, будем заражать, в хорошем смысле слова, этим успехом других людей, которые пока не могут решиться на шаг к своей земле на Дальнем Востоке…

- Обязательно.

- Тогда перейдем к «Дальневосточной ипотеке» под 2 процента. Каковы промежуточные результаты этой программы – в рублях, квадратных метрах и других возможных единицах измерения?

- Программа очень востребованная. С момента принятия президентом России на 5-м Восточном экономическом форуме решения о запуске прошло всего полгода, а в регионе уже выдано более 400,5 тысяч кредитных договоров на общую сумму 16,5 миллиардов рублей. Даже банки характеризуют спрос как дико ажиотажный.

- Кстати, насколько охотно банки подключаются к «Дальневосточной ипотеке» и начинают выдавать кредиты населению?

- Кредиты на покупку квартир по программе «Дальневосточная ипотека» выдают 11 банков. И совсем недавно три организации начали выдавать по условиям программы кредиты на строительство дома.