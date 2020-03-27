В Приморье временно закроют бары, фитнес-клубы и торговые центры

В Приморье с 28 марта по 5 апреля будут закрыты многие места массового посещения людей. Приостановится работа кинотеатров, фитнес-центров, детских игровых комнат, баров и других развлекательных мест. Губернатор Олег Кожемяко сегодня, 27 марта, внес соответствующие поправки в постановление «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции».

Выдержка из документа о том, что точно, по меньшей мере на одну неделю, попадает под запрет:

«Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и аналогичных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в музеях, театрах, библиотеках, других организациях культуры, кинотеатрах, ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах, развлекательных и досуговых заведениях, фитнес-центрах, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан; Проведение групповых занятий и досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения».

В дополнение, согласно документу, на аналогичный период, с 28 марта по 5 апреля, в Приморье запрещено обслуживание граждан в ресторанах, барах, кафе, столовых и во всех других точках общественного питания. Исключение составит только дистанционная торговля.

Временно закроется и большая часть объектов розницы. Исключение: магазины с товарами первой необходимости, продуктовые, аптеки, зоомагазины и торговые точки, в которых продают топливо.

Но и это еще не конец. По последним данным, с 28 марта по 1 июня приостанавливается деятельность организаций, связанных с отдыхом. Не будут работать горнолыжные трассы, пансионаты, санатории и лагеря круглогодичного действия, гостиниц. Могут остаться только гости, находящиеся в служебных командировках или служебных поездках.