2020-03-27T11:57:16+03:00
Общество

В Приморье временно закроют бары, фитнес-клубы и торговые центры

Приостановится работа многих магазинов
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Приморье закроются фитнес-центрыВ Приморье закроются фитнес-центрыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Приморье с 28 марта по 5 апреля будут закрыты многие места массового посещения людей. Приостановится работа кинотеатров, фитнес-центров, детских игровых комнат, баров и других развлекательных мест. Губернатор Олег Кожемяко сегодня, 27 марта, внес соответствующие поправки в постановление «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции».

Выдержка из документа о том, что точно, по меньшей мере на одну неделю, попадает под запрет:

«Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и аналогичных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в музеях, театрах, библиотеках, других организациях культуры, кинотеатрах, ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах, развлекательных и досуговых заведениях, фитнес-центрах, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан; Проведение групповых занятий и досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения».

В дополнение, согласно документу, на аналогичный период, с 28 марта по 5 апреля, в Приморье запрещено обслуживание граждан в ресторанах, барах, кафе, столовых и во всех других точках общественного питания. Исключение составит только дистанционная торговля.

Временно закроется и большая часть объектов розницы. Исключение: магазины с товарами первой необходимости, продуктовые, аптеки, зоомагазины и торговые точки, в которых продают топливо.

Но и это еще не конец. По последним данным, с 28 марта по 1 июня приостанавливается деятельность организаций, связанных с отдыхом. Не будут работать горнолыжные трассы, пансионаты, санатории и лагеря круглогодичного действия, гостиниц. Могут остаться только гости, находящиеся в служебных командировках или служебных поездках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как аптеки зарабатывают миллионы, раскручивая покупателей на ненужные им лекарства
Депутаты Госдумы подготовили законопроекты, которые должны сдержать в России рост цен на лекарства. Корреспондент «Комсомолки» попробовала устроиться на работу фармацевтом и выяснить, к чему приведет закручивание гаек
Новости 24
АО «Восточный Порт» присоединится к международной акции «Час Земли»
«Плохие анализы, вас парализует через три недели»: мошенники запугивают приморских бабушек коронавирусом
Во Владивостоке появится памятник корейскому герою Ли Дон Хви
МТС рекомендует жителям Приморья разумно потреблять контент в период эпидемии коронавируса
Чтобы сохранить свой бизнес, в Приморье можно воспользоваться реструктуризацией кредита
Режим работы отделений Сбербанка в выходную неделю
Музей имени Арсеньева во Владивостоке растрогал людей до слез
Фейки последних дней. Опубликован список разоблаченных местных фальшивок о коронавирусе
Дежурные группы появятся в специально отобранных детских садах Приморья
Правительство Приморья и «Яндекс» объединились против COVID-19
Огромный портрет легендарного сноубордиста Джейка Бертона появится во Владивостоке
В Лесозаводске день рождения в 2018 году закончился смертью одного из гостей
Тушите свет: Владивосток присоединится к международной акции «Час Земли»
Герман Греф обратился с письмом к клиентам банка
Женщина из Приморья заявила полиции, что убила мужа. Но соврала
Конфликт в одном из магазинов Артема начался с драки, закончился кражей телефона
Как работают во Владивостоке на карантине мэрия, детские сады, ЗАГСы, учреждения культуры
Женщина в Уссурийске пришла к врачу и лишилась норковой шубы
Новосибирск, Магадан, Анадырь: аэропорт Владивостока переходит на летнее расписание с 29 марта
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
Молодой мужчина во Владивостоке пропал среди бела дня
Партизаны 2.0: в Приморье группа парней угоняла и поджигала автомобили
Мужчина во Владивостоке избил, привязал к батарее и изнасиловал бывшую жену
Снег, но плюсовая температура: приморские синоптики дали свежий прогноз погоды
Проблемы со здоровьем: депутат Думы Владивостока сдал мандат
Коронавирус-разлучник отменил партнерские роды во всех роддомах Приморья
Монумент "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны" скоро обновят
«Ростелеком» решил поддержать представителей малого и среднего бизнеса
Сбербанк стирает границы для переводов внутри Банка