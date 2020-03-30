Запасов еды хватит на неделю: зоопарк «Садгород» призывает приморцев спасти животных от голода

Зоопарк «Садгород» из-за общероссийской самоизоляции оказался в бедственном положении. Персоналу попросту нечем кормить диких животных, содержащихся в зоопарке. Руководство зоопарка обратилось к неравнодушным гражданам с просьбой оказать любую помощь, чтобы спасти диких зверей от голода.

"Друзья, несмотря на непростую сложившуюся ситуацию, зоопарк относится к непрерывно действующей, обеспечивающей жизнеобеспечение организации. На наших плечах, не только зоопарк, а еще и приют медведей «Кипарисово». Мы остались без средств к существованию. Как вы знаете, наш зоопарк частный и не финансируется ни администрацией города, ни края. Зоопарк живет только на средства от продажи входных билетов. Сейчас посещаемость нулевая, сколько это продлится неизвестно. Животные кушают каждый день, обогревать их необходимо каждый день", - такое сообщение появилось в инстаграм аккаунте зоопарка.

На плечах зоопарка не только звери "Садгорода", но еще и приют медведей «Кипарисово».Фото: Милана СОКОЛ

Администрация зоопарка "Садгород" готова принять любую помощь. Любые овощи и фрукты в хорошем состоянии, крупы, сухие и жидкие корма для кошек и собак, а также сено, опилки и даже солярку для обогрева помещений.

Заместитель директора зоопарка "Садгород" Алена Асновина рассказала, что после публикации в социальных сетях люди сплотились и стали оказывать посильную помощь.

Дальневосточный леопард - один из тех зверей, кому в первую очередь нужна качественная пища.Фото: Милана СОКОЛ

"Люди приезжают, привозят корма и еду для животных. Спрашивают, какая еще помощь нам нужна. Есть также и безналичные переводы. Это невероятно, у нас во Владивостоке живут лучшие люди на Земле! Всем, кто оказывает помощь, хочется сказать огромное спасибо. Мы уже закупили сена, сегодня купим солярку для отопления помещений. Примерно запасов при текущем расходе нам хватит где-то на неделю. Естественно, в зоне риска наши крупные кошки: амурские тигры, белые львы и дальневосточный леопард. Им ежедневно нужно свежее и качественное мясо, посадить их на диету без риска для здоровья мы не можем. Никто не знает, как долго продлится карантин, и когда зоопарк вернется к прежнему режиму работы, потому мы продолжаем принимать любую помощь от неравнодушных граждан", - говорит Алена Асновина.

Заместитель директора зоопарка также рассказала, что они не прекращают свою работу на время всероссийской самоизоляции и отметила, что руководство учреждения принимает все необходимые меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности.

Амурский тигр - царь тайги. Чтобы прокормить такого крупного хищника, нужно много свежего мяса.Фото: Милана СОКОЛ

"Люди к нам приезжают, но заполняемость зоопарка сейчас минимальна. Находиться на безопасном расстоянии друг от друга здесь гораздо проще, чем на той же детской площадке или в офисе. Мы ежедневно проводим санитарную обработку всей территории зоопарка и соблюдаем все меры безопасности", - отметила Алена Асновина.

Все, кто готов оказать помощь зоопарку, могут либо самостоятельно доставить необходимые продукты в зоопарк, либо могут оказать финансовую помощь не выходя из дома.

Текущих запасов зоопарку хватит примерно на неделюФото: Милана СОКОЛ

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