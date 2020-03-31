Реанимация судостроения на Дальнем Востоке началась, на очереди судоремонт

Дальневосточным рыболовам могут предложить новые принципы распределения квот в обмен на инвестиции в ключевые сектора отрасли. Генеральный директор агентства Дальнего Востока и Арктики по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов объяснил, почему принцип “Где ловим, там и строим” доказал свою состоятельность. В ближайшие годы Дальневосточные верфи получат еще порядка 30 заказов. А сейчас, по его мнению, необходимо выбрать новые объекты инвестиций. Ими могут стать судоремонтные заводы (восстановление) и холодильные мощности (строительство новых).

- Принцип «Где ловим, там и строим» в цифрах. Сколько заказов на строительство судов верфи Дальнего Востока уже получили и могут получить в будущем?

- На данный момент речь идет о примерно 20 судах, планируем, что в ближайшие пять будут заказаны еще порядка 30.

- Как этот объем заказов отразится на гражданском судостроении Дальнего Востока и, конечно, на людях, работающих в этой отрасли?

- Делаем все возможное, чтобы позитивный эффект был максимальным. Системная проблема в том, что военная часть судостроительной и судоремонтной отраслей чувствует себя в целом нормально, а вот технический уровень гражданской части, увы, отстает. И масштабная программа строительства рыболовецких судов как раз должна, с одной стороны, вытянуть гражданские верфи на современный мировой уровень, а, с другой – научить предприятия, работавшие с оборонным заказом, качественно выполнять заказы гражданские.

- Принцип «Где ловим, там и строим» законодательно не закреплен. Бизнес свободен в выборе подрядчиков. Тем не менее, многие предприятия рыбной отрасли решили разместить заказы на краболовы именно на Дальнем Востоке, а не передавать их верфям Северо-Запада страны, которые в среднем чувствуют себя лучше, чем дальневосточные конкуренты. Почему?

- Я вижу два аргумента. Во-первых, бизнес пошел навстречу потребностям Дальнего Востока, потому что всем больно смотреть на разрушенные верфи, которые еще совсем недавно были гордостью всей страны. Иными словами, компании приняли решения, которые соответствую духу принципа «Где ловим, там и строим». Вторая причина – это целенаправленные действия полпреда Президента в ДВФО Юрия Петровича Трутнева, которые все последние годы последовательно отстаивает приоритет Дальнего Востока, и в вопросах судостроения, в том числе. Одним из результатов этой работы стала согласованная с Минпромторгом программа субсидирования строительства судов на верфях Дальнего Востока. При прочих равных условиях судно, построенное на дальневосточной верфи, обойдется на 10-20% дешевле, чем аналогичное, построенное на Северо-Западе.

- Когда этот механизм заработает? Позволит ли он полностью перераспределить портфель заказов в пользу судостроителей Дальнего Востока?

- Механизм уже разработан. Полпред четко ставил нам задачу донести эту информацию как до заказчиков, так и до подрядчиков. Поэтому существующий сегодня портфель заказов бизнес формировал уже с учетом субсидий – по сути, обещания государства помочь бизнесу. И теперь наша задача бизнес не подвести и выполнить обещанное. Но когда Минвостокразвития что-то Дальнему Востоку обещает – всегда делает. Что касается роста объемов, то – да, я считаю, что в дальнейшем заказывать будут больше.

Плюс, нужно помнить, что первое судно всегда обходится дороже, чем последующие. Так что, по мере роста числа выполненных заказов верфи смогут снижать цену на единицу продукции, да и получаться с каждым разом будет все лучше!

Вообще, сложившуюся сегодня ситуацию нужно рассматривать не саму по себе, а как логичное продолжение большой работы по привлечению инвестиций, которую уже несколько лет ведут полпред, министерство по вопросам развития Дальнего Востока и Арктики и Росрыболовство. Три года назад стартовала программа «Квоты в обмен на инвестиции», в рамках которой началось и обновление флота, и строительство новых заводов по переработке рыбы. Вторым этапом этой программы стала передача 50% квот на вылов краба тем компаниям, которые закажут на российских верфях новые краболовные суда. Теперь перед нами стоит задача выбора новых объектов для инвестиций, которые мы будем предлагать инвесторам.

- Это один из ключевых вопросов. Есть ли на него ответ?

- Да, есть. Во-первых, на рынке еще остались квоты. Второй блок, где мы видим возможности роста – это все, что связано с ремонтом судов. Вслед за «Где ловим, там и строим» мы хотим предложить принцип «Где ловим, там и ремонтируем». Мы имеем дело с ситуацией, когда 70% судов разгружаются в Корее, там же заправляются топливом, ремонтируются, потому что дешевле, и там же сдают рыбу. Если мы сумеем создать условия, при котором эти процессы будут проходить на территории Дальнего Востока России, это даст импульс развитию не только больших верфей, но и малых судоремонтных предприятий, а их порядка 50. Наконец, третья возможная точка роста – это новые, не освоенные пока добычные виды, например кукумария и морской еж. Для их добычи нужны большие, сложные суда, но их тоже можно было бы включить в действующие программы.

- Как реализация принципа “Где ловим, там и строим” отразится на всех жителях региона. Давайте попробуем выйти за пределы отрасли.

- Рыбная отрасль – это очень хорошая отрасль. Она сложная, в ней работают много людей очень достойных профессий, зачастую в очень тяжелых условиях. И очень грустно наблюдать, что основная добавочная стоимость на базе нашего сырья создается в Китае, в Корее, в Японии. Наша задача сделать так, чтобы максимально глубокая переработка рыбных ресурсов проходила в России. Создание этих условий автоматически приведет к появлению новых высокотехнологичных рабочих мест с высокой оплатой труда, которые займут жители регионов Дальнего Востока.

Естественно, восточных соседей эти наши устремления не устраивают, там особо не ждут нашу продукцию глубокой переработки. Обратите внимание: после того, как наши предприятия построили рыбоперерабатывающие заводы и стали вместо тушки минтая продавать филе, наши партнеры тут же опустили цену на филе минтая практически до тех же значений, на которых раньше держалась тушка. Но мы не отступим: наша задача теперь помочь российским производителям на межгосударственном уровне и обеспечить справедливое ценообразование. Что, в свою очередь, означает выход в розничные сети в разных странах мира – в тех же Соединенных Штатах, в Китае, в Корее.

Я много раз бывал в южнокорейском порту Пусане – это один из крупнейших морских хабов Азиатско-Тихоокеанского региона. Так вот туда свозится рыба из разных регионов мира, в том числе и из нашей страны, там она сортируется, перерабатывается (заводы стоят прямо вокруг порта) – и везется обратно в страны происхождения, в том числе и к нам, в виде, к примеру, консервов. Нужно создать условия, при которых перерабатывать рыбу будет удобно и выгодно у нас. Главное препятствие – нехватка холодильных мощностей. Особенно остро эта проблема встала сейчас, потому что в связи с коронавирусом все судовые команды вынуждены вставать на двухнедельный карантин, что существенно уменьшило оборачиваемость судов. Но холодильники тоже можно включить в одну из программ выделения квот в обмен на инвестиции. Если на Дальнем Востоке начнут появляться новые мощные холодильники, то вокруг них будут строиться целые экосистемы перерабатывающих предприятий. Это станет стратегическим успехом для всей страны и значительно улучшит социально-экономическое положение в регионах Дальневосточного Федерального округа.