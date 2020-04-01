"Луч никто губить не будет": эксперты рассказали, почему прекратилось финансирование клуба и что его ждет в будущем

Правительство Приморского края приостанавливает финансирование футбольной команды “Луч”. Команда перейдет в 3-й дивизион, при этом сохранится Центр подготовки юных футболистов. Эксперты сходятся во мнении, что решение жесткое, но вполне разумное.

Как рассказал президент федерации футбола Приморского края Сергей Овчинников, данная мера позволит не только направить деньги в нужное русло, но и поможет изменить команду в лучшую сторону в ближайшем будущем.

- Футбольный клуб "Луч" в любом случае остается, никто его губить не будет. Сейчас деньги нужны в другой области, именно поэтому принято решение о приостановлении краевого финансирования. В дальнейшем, когда эпидемиологическая обстановка нормализуется, клуб начнет свою жизнь с чистого листа. Будет сделана ставка на наше подрастающее поколение, именно поэтому сохраняется работоспособность Центра подготовки юных футболистов. У команды появятся собственные воспитанники и не будет нужды покупать дорогих игроков в команду. Не спорю, легионеры в команде нужны, это и наставничество и опыт, но вы посмотрите на текущий состав "Луча": один-два игрока наших, местных, а остальные приезжие. Именно поэтому я считаю, что это правильное и своевременное решение, - говорит Сергей Овчинников.

В этом году ФК "Луч" получил порядка 150 миллионов рублей финансирования от краевых властей. Планировалось, что на сезон 2020/2021 поступит примерно такая же сумма. Высвобождение оставшихся финансов позволит властям более эффективно бороться с распространением коронавируса в крае.

Стоит также отметить, что интерес у болельщиков к матчам владивостокского клуба не теряется, хоть и есть к чему стремиться. На текущий момент средняя заполняемость стадиона "Динамо" составляет 1932 человека, при максимальной вместимости в 10 005 человек. В процентном соотношении этот показатель соответствует 14 месту в лиге из 29. К слову, в прошлом сезоне "Динамо" был 17-м стадионом в лиге по заполняемости, а в сезоне 2017/2018 и вовсе оказался на 21 месте. Все это говорит о том, что будущее у клуба есть, есть своя фанатская база и есть те, кто искренне переживает за судьбу команды, причем постепенно (хоть и весьма медленно) число сторонников у сине-жетлых растет. Тем не менее, в будущем сезоне 2020/2021 "Луч" будет играть в любительской третьей лиге.

Впрочем, приостановление выплат на спорт из бюджета края коснулось не только футбола. Под удар попали также хоккей с шайбой и баскетбол. Представители спортивного сообщества Приморского края не теряют оптимизма и с пониманием относятся к принятым мерам, какими бы жесткими они ни были.

- Сейчас такое время, от руководства региона требуются решительные меры. Спорт при этом страдает не из-за самих мер, а из-за их причин. Из-за коронавируса отменены, либо перенесены все спортивные события, иначе никак бы не удалось уберечь людей от этой инфекции. Попросту нет другого выхода, кроме как вслед за отменой спортивных событий приостановить их финансирование, но в то же время это и единственная правильная мера в этой сложной для нас ситуации. Радует, что сохраняется поддержка детско-юношеского спорта. Возможно руководство края и спортивные функционеры переосмыслят подход к формированию составов команд, и у нас появятся собственные именитые спортсмены, которые смогут вывести "Луч" в Премьер-лигу и с честью представлять наш край и страну на международных турнирах, а наша родная команда от этого станет только лучше, - говорит спортивный директор бегового клуба RUN DNS RUN Ольга Гаева.

В нынешней ситуации пока есть только официальное решение о том, что футбольный клуб "Луч" переходит в 3-й дивизион. Каких-либо документов пока не было заявлено. Дело в том, что проведение всех чемпионатов в России приостановлено как минимум до 10 апреля. Именно поэтому пока нет четкого понимания, как будут проходить дальнейшие матчи. Сложно сказать, будет ли "Луч" доигрывать матчи в ФНЛ - Первом дивизионе, так как неясно, будет ли возобновлен сам турнир. Пока ясно только одно, руководство Приморского края не оставит без внимания развитие спорта в регионе, а приостановление финансирование "Луча" носит лишь временный характер.