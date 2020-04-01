2020-04-01T13:26:10+03:00
Общество

«Разобрать на металлолом – рука не поднимется»: в Приморье пришвартовался плавучий космодром «Морской старт», прибывший из США

Ракетно-космический комплекс, по мнению экспертов, находятся в идеальном состоянии
Кристина ГРИН
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1 апреля космодром прибыл в Приморье. Фото: предоставлено местным жителем Максимом.1 апреля космодром прибыл в Приморье. Фото: предоставлено местным жителем Максимом.
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Судно Xin Guang Hua доставило 30 марта из американского порта Лонг-Бич в Славянку стартовую платформу Odyssey ракетно-космического комплекса «Морской старт». 1 апреля начался процесс швартовки, и уже сейчас космодром находится на территории Славянского судоремонтного завода - временного пункта базирования комплекса.

На заводе с космодрома уберут всю навигационную систему, связанную с космосом. Дмитрий Ефремов, Vl.ru

На заводе с космодрома уберут всю навигационную систему, связанную с космосом. Дмитрий Ефремов, Vl.ru

Первая часть комплекса - сборочно-командное судно «Sea Launch Commander» - прибыла в Славянку 17 марта. Его еще называют паромом.

- В нем находится, так скажем, пульт управления за всем комплексом. Экипаж там выполняет административные функции. А на самой платформе расположена пусковая установка, когда-то она была буровой. Ракетно-космический комплекс и само судно находятся в идеальном состоянии, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Андрей Якимчук, генеральный директор ПАО «Славянский судостроительный завод».

По мнению гендиректора завода, комплекс в идеальном состоянии. Дмитрий Ефремов, Vl.ru

По мнению гендиректора завода, комплекс в идеальном состоянии. Дмитрий Ефремов, Vl.ru

Проект «Морской старт» создал международный консорциум Sea Launch Company. Первый его запуск с участием ракеты-носителя «Зенит» состоялся еще в 1999 году. Однако с 2014 года деятельность космодрома была прекращена.

Холдинг пока не раскрывал планы на платформу. Фото: Дмитрий Ефремов, Vl.ru

Холдинг пока не раскрывал планы на платформу. Фото: Дмитрий Ефремов, Vl.ru

С 2018 года «Морской старт» принадлежит компании S7 Group. Холдинг стал собственником корабля Sea Launch Commander, платформы Odyssey и наземного оборудования. Сумма сделки – 150 миллионов долларов США.

Поскольку холдинг не раскрывал планы на платформу, в сети появилась информация, что ее могут вскоре распилить на металлолом. Однако, по мнению, гендиректора Славянского судостроительного завода, эта информация сомнительна.

Кстати, экипаж уже прошел тестирование на коронавирус. Фото: предоставлено местным жителем Максимом.

Кстати, экипаж уже прошел тестирование на коронавирус. Фото: предоставлено местным жителем Максимом.

- Разобрать их на металлолом – рука не поднимется, - отмечает Якимчук. – На заводе с комплекса просто снимают «космическую» начинку, то есть убирают всю навигационную систему, связанную с космосом.

Славянский судоремонтный завод стал временным пунктом базирования комплекса. Фото: предоставлено местным жителем Максимом.

Славянский судоремонтный завод стал временным пунктом базирования комплекса. Фото: предоставлено местным жителем Максимом.

Кстати, по словам гендиректора, вчера весь экипаж прошел тестирование на коронавирус, Хотя можно сказать, что они уже побыли на трехнедельном карантине в открытом море.

Тем временем, местные жители, прогуливаясь по поселку, охотно фотографируются на фоне плавучего космодрома. Судя по снимкам, масштабы комплекса очень внушительные.

Местные жители охотно фотографируются на фоне космодрома. Фото: предоставлено местным жителем Максимом.

Местные жители охотно фотографируются на фоне космодрома. Фото: предоставлено местным жителем Максимом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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