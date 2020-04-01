Полицейские в громкоговоритель разгоняют людей с улиц Владивостока по домам

Полиция Приморья активно подключилась к наведению нового порядка, названного в регионе режимом полной самоизоляции. С 31 марта приморцам запретили выходить из дома, кроме пяти случаев, о которых подробно можно прочитать по ссылке. Прогулки по городу в этот список не входят, но нарушителей режима в городе пока достаточно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/770171" frameborder="0"></iframe> Полиция патрулирует улицы Владивостока и вылавливает тех, кто не ушел на изоляцию.

Несмотря на то, что в России спешно ужесточают наказания для тех, кто способствует распространению эпидемии, приморцев за нарушение режима самоизоляции пока не штрафуют. Пока лишь увещевают.

Причем делают это полицейские как лично - подходят к гражданам на улице, так и используя громкоговорители.

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