Полицейские в громкоговоритель разгоняют людей с улиц Владивостока по домам
Полиция Приморья активно подключилась к наведению нового порядка, названного в регионе режимом полной самоизоляции. С 31 марта приморцам запретили выходить из дома, кроме пяти случаев, о которых подробно можно прочитать по ссылке. Прогулки по городу в этот список не входят, но нарушителей режима в городе пока достаточно.
Полиция патрулирует улицы Владивостока и вылавливает тех, кто не ушел на изоляцию.
Несмотря на то, что в России спешно ужесточают наказания для тех, кто способствует распространению эпидемии, приморцев за нарушение режима самоизоляции пока не штрафуют. Пока лишь увещевают.
Причем делают это полицейские как лично - подходят к гражданам на улице, так и используя громкоговорители.
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ИСТОЧНИК KP.RU