2020-04-01T13:47:50+03:00
Общество

Полицейские в громкоговоритель разгоняют людей с улиц Владивостока по домам

К непонятливым подходят лично, все из-за режима полной самоизоляции [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Чаще всего горожане отвечают, что вышли подышать воздухом. Фото: сайт МВД по ПКЧаще всего горожане отвечают, что вышли подышать воздухом. Фото: сайт МВД по ПК
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Полиция Приморья активно подключилась к наведению нового порядка, названного в регионе режимом полной самоизоляции. С 31 марта приморцам запретили выходить из дома, кроме пяти случаев, о которых подробно можно прочитать по ссылке. Прогулки по городу в этот список не входят, но нарушителей режима в городе пока достаточно.

Полиция патрулирует улицы Владивостока и вылавливает тех, кто не ушел на изоляцию.

Несмотря на то, что в России спешно ужесточают наказания для тех, кто способствует распространению эпидемии, приморцев за нарушение режима самоизоляции пока не штрафуют. Пока лишь увещевают.

Причем делают это полицейские как лично - подходят к гражданам на улице, так и используя громкоговорители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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