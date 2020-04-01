Коронавирус в Японии: последние новости на 1 апреля 2020: за сутки погибло 17 человек, Синдзо Абэ размышляет о введении ЧС

Редакция «КП-Владивосток» собрала последние новости о коронавирусе в Японии на 1 апреля 2020 года. Рассказать действительно есть что - эпидемиологическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Для начала приведем несколько цифр: за последние сутки от коронавируса в Японии погибли 17 человек, а заболевание выявили еще, как минимум, у 240. Согласно данным ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб», на 1 апреля в стране насчитывают 2941 случай COVID-19, включая 712 пассажиров и членов команды американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял в карантине в порту Йокогама.

Краткий обзор важных новостей:

«Третий уровень» поездок

МИД Японии 31 марта обозначил «третий уровень» опасности поездок для 49 стран мира, включая США, страны ЕС, Китая и Южной Кореи из-за пандемии коронавируса. Граждан призвали не посещать перечисленные государства. Всего шкала четырехуровневая, первый - самый мягкий, а «четвертый» предусматривает вынесение рекомендации об эвакуации. Россия, как и все другие страны мира, ранее отнесли ко «второму уровню» опасности поездок. То есть, добираться можно, но нежелательно. Ведь, по словам премьер-министра Синдзо Абэ, «японцам трудно покидать страны пребывания из-за коронавируса, вызывающего закрытие границ и введение комендантского часа».

Японцам трудно покидать многие страны из-за коронавируса. Фото: Анна Стрельникова

Subaru приостановил производство

Японский производитель Subaru сегодня, 1 апреля, объявил о временной остановке производства на всех своих предприятиях в Японии из-за угрозы распространения COVID-19. Ориентировочно работы прикроют на период с 11 апреля по 1 мая. За день до объявления автоконцерн Nissan закрыл производственную линию на своем заводе в префектуре Фукуока на западе Японии. У работавших там людей обнаружили коронавирус.

Олимпиада в Токио 2020

В минувший понедельник, 30 марта, МОК озвучил новые даты Олимпийских игр в Токио: с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпиада стартует с 24 августа по 5 сентября 2021 года. За неделю до этого премьер-министр Японии Синдзо Абэ созвонился с главой оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори и президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Стороны пришли к тому, что до старта Олимпиады мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса. Ведь даже если к августу темп распространения бы спал, то спортсмены попросту не успели бы подготовиться, и у кого-то было бы преимущество. Соревнования должны были пройти с 24 июля по 9 августа текущего года.

Олимпиаду в Токио перенесли на следующий годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никаких налогов и страховых взносов

Правительство Японии 28 марта заявило, что хочет на год освободить от уплаты налогов и страховых взносов бизнес-компании, пострадавшие от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei. Меры включают в себя корпоративный налог, налог с продаж, налог на прибыль - и некоторые другие сборы. Страховые премии по договорам пенсионного и медицинского страхования также попадут под действие новой системы. Причем компаниям, чтобы получить льготу, не придется возиться с тысячью бумажек. Правительство будет смотреть - снизились ли доходы той или иной фирмы, а там уже решать. Законопроект вскоре отправят на обсуждение в парламент.

О чем думает Синдзо Абэ?

Премьер-министр Японии утверждает, если ситуация с коронавирусом ухудшится, то принудительно закрыть границы в городах, как это сделала Франция, они все равно не могут. Власти имеют мало полномочий для принятия мер насильственного характера.

Но в то же время Абэ говорит, что в случае чего он сам может ввести режим ЧС в стране, даже без совещания с парламентом.

- Объявление об этом придется делать при очень суровых обстоятельствах, - сказал он. - Это потребует быстроты в принятии решений.

Но пока, по словам премьера, на 1 апреля, оснований для введения ЧС нет.

Большая часть данных из подборки заимствована у ТАСС.

Различия между Россией и Японией в период эпидемии коронавируса

Корреспондент «КП-Владивосток» поговорила со Светланой Фещенко, студенткой из России, проживающей в Токио. В прошлом году девушка выиграла грант на обучение в магистратуре и уехала заграницу повышать квалификацию. А поскольку условия гранта не позволяют надолго уезжать из страны, то на своей родине девушка в последний раз была аж в сентябре 2019 года. Застала эпидемию коронавируса в Японии.

Публикуем короткий рассказ Светланы Фещенко о том, чем сейчас живет Токио. Спойлер: у японцев поначалу тоже был ажиотаж с туалетной бумагой.

«Я живу в Токио, и у нас больше всего заболевших по сравнению с другими городами. Карантина нет, но есть просьба от губернатора столицы: не выходить без особой необходимости из дома. Однако многие японцы режим самоизоляции не соблюдают или не могут соблюдать, потому что им нужно ходить на работу. Их никто не освобождал от нее. Кафе, магазины и торговые центры работают в обычном режиме, но в некоторых время закрытия теперь на пару часов раньше.

Девушка обучается в Токио на специальности "Социология". Фото из личного архива Светланы Фещенко

Из закрытого полностью - центральные парки, парки аттракционов, галереи, музеи.

В начале марта была дефицитной туалетная бумага, но быстро всё успокоилось. В плане еды - всё есть. Но маски - большая проблема: да, их завозят, но мало. Люди с раннего утра стоят в очередях в аптеку, чтобы урвать себе пару масок.

Школы, сады, университеты решение о карантине принимают сами. Поэтому школы многие до сих пор работают. Ситуацию с садами я точно не знаю, но в моем районе по крайней мере работают. Университеты же в большинстве перенесли начало учебного года с начала апреля на конец, или на начало мая.

Тесты на коронавирус сдают только по направлению, а направляют только пациентов в тяжелом состоянии, и тех, кто контактировал с зараженными. Тестирование бесплатное. Однако японцы терпят до последнего, даже если чувствуют себя плохо, потому что лежать в больнице они будут за свой счет, а медицина здесь очень дорогая».