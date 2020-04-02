2020-04-02T13:39:57+03:00
Общество

«Мы не знаем пока - из китовой тюрьмы она или нет»: на берег Сахалина выбросило белуху

Специалисты выехали на место, чтобы разобраться в произошедшем
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Причины смерти мормлека пока что неизвестны. Фото: sakhalin.infoПричины смерти мормлека пока что неизвестны. Фото: sakhalin.info
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К берегу Татарского пролива на Сахалине прибило тело белухи. Причины смерти мормлека пока что неизвестны, но эксперты уже выехали на место для изучения и забора анализов. Собираются взять образцы тканей кита, а также все зафиксировать.

Как рассказал руководитель региональной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын, миграция белух на сегодняшний день изучена плохо, поэтому сказать сходу - как и с какой целью животное попало в Татарский пролив, нельзя. Однако многое может показать ее генетический анализ.

- Возможно, специалистам удастся сделать генетический анализ белухи и посмотреть к какой популяции она относилась, как связана с другими. Может даже оказаться, что в банке данных уже есть информация о ней. Мы не знаем пока - из китовой тюрьмы она или нет. Рано что-то говорить об этом. Для того чтобы считать ее чип необходим специальный сканер, а сейчас в условиях карантина его невозможно найти. Да и я даже сомневаюсь, что он вообще в Сахалинской области имеется.

Поскольку белуха лежит не вблизи жилых домов, то тело никуда передвигать не будут.

Фактом выброса занимаются организации «Друзья океана» и «Экологическая вахта Сахалина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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