2020-04-02T13:39:57+03:00
Общество

Коронабунт на Сахалине: изолированным россиянам не хватило интернета, фильмов и книг

Сдерживать возмущение граждан пригласили силовиков, вооруженных резиновыми дубинками [видео]
Кристина ГРИН
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Так выглядит лагерь, условия содержания которого не устроили сахалинцев.Так выглядит лагерь, условия содержания которого не устроили сахалинцев.Фото: Правительство Сахалинской области
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В большинстве регионов России из-за коронавируса уже созданы и работают так называемые обсерваторы – учреждения, куда отправляют на карантин всех, кто прилетает из-за границы - не зависимо от того, есть ли у них признаки болезни. Большинство граждан хоть и нехотя, но соглашаются мирно посидеть две недели в изоляции на базе санаториев и пансионатов, однако не везде эта процедура проходит гладко. Горячей точкой на днях стал остров Сахалин, где изолированные люди буквально взбунтовались против тех мер, с которыми столкнулись, прилетев из теплых стран.

26 марта на острове приземлился самолет из Таиланда – на борту 241 пассажир, 46 из которых – дети. По требованию Роспотребнадзора их всех вместе отправили в лагерь «Юбилейный» в Березняках. Предварительное тестирование на коронавирус у 29 человек показало сомнительные результаты. Анализы отправили в новосибирскую лабораторию «Вектор».

Но уже на следующий день путешественники вышли на улицу - к воротам санатория - с требованием отпустить их домой. Они возмущенно кричали о том, что условия в санатории никуда не годятся, а дома их ждут родственники. Охранявшие периметр полицейские, вооруженные дубинками, встали стеной и буквально затолкали толпу обратно на территорию. Дубинки обнажили, но не применяли.

Жители Сахалина, вернувшиеся из Таиланда, устроили бунт из-за изоляции по карантину..Социальные сети

Однако сам вид полицейских и сотрудников вневедомственной охраны не на шутку перепугал и возмутил изолированных сахалинцев. В УМВД по Сахалинской области быстро среагировали, заявив, что полицейские на месте нужны не для устрашения или применения силы.

- Стражи порядка выставлены по периметру объектов и держат постоянную связь с медиками для оперативного реагирования на случай возникновения конфликтов с пациентами, - прокомментировали в ведомстве.

К счастью, стычка закончилась без рукоприкладства, постояльцы «Юбилейного» вернулись в палаты. Что же спровоцировало конфликт? В правительстве Сахалинской области отметили, что причина банальна: жалобы на «Юбилейный» касались прежде всего плохого интернета, отсутствия обогревателей, а также книг и фильмов.

В итоге все замечания пациентов «Юбилейного» были учтены, волна возмущения утихла. А ведь всего-то и нужно было людям: кино да книги!

Вскоре стало известно о том, что ни у кого из прилетевших из Таиланда коронавируса нет. Поэтому уже 31 марта все отправились домой досиживать двухнедельный карантин.

На 2 апреля на Сахалине зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших - семья, которая после путешествия на Кубу заразила двух ближайших родственников, и один гражданин КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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