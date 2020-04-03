2020-04-03T07:29:49+03:00
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ВНИРО предложил снова отловить косаток и белух для «научных целей»

Мормлеки вошли в список ОДУ на 2021 год
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Косатки и белухи вновь вошли в ОДУ на 2021 годКосатки и белухи вновь вошли в ОДУ на 2021 годФото: Леонид ВАЛЕЕВ
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ВНИРО на днях опубликовал список общего допустимого улова (ОДУ) мормлеков на 2021 год. По странным обстоятельствам, в него, помимо белух, моржей и морских котиков, вновь вошли косатки. Их могут разрешить вылавливать для научных целей.

А ведь Охотском море косаток обитает два вида: травоядные и плотоядные. Последних осталось крайне мало, с чем после громкого общественного резонанса, согласилось и российское правительство. Власти в прошлом году пообещали внести этот вид млекопитающих в Красную книгу России. И, надо сказать, так и произошло. Список особо охраняемых животных РФ впервые за 23 года обновился. Вчера, 2 апреля, 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих, включая каспийского тюленя, а также дальневосточную популяцию плотоядной косатки, вошли в перечень Красной книги.

Впредь неволить этих животных категорически запрещено. Так почему же ОДУ, зная, какие ожесточенные споры ведутся вокруг мормлеков, без уточнения вида косаток, в очередной раз включил их в перечень на отлов?

Вот, собственно, сам список:

- 35 белух и 2549 моржей для коренных народов Чукотки;

- 4 косатки и 10 белух для научных исследований и контрольного лова в Охотском море;

- 6030 морских котиков для промышленного забоя на острове Тюлений (Сахалин) и Командорских островах.

Заказчиком материалов ОДУ по-прежнему выступает Росрыболовство.

- Нельзя допустить, чтобы косаток и белух начали отлавливать снова, даже в научных целях! – заявил Дмитрий Лисицын, руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина», - «Китовая тюрьма» всегда останется тюрьмой, какой бы наукой ее не прикрывали.

По словам сахалинских экологов, они готовят тщательный анализ материалов ОДУ, который потом после отправят во ВНИРО, а также в Государственную экологическую экспертизу.

Кстати, ВНИРО также сообщил о проведении общественных слушаний по ОДУ в различных дальневосточных городах. Вполне вероятно, что из-за эпидемиологической обстановки их отменят, но на всякий случай все же опубликуем даты:

- 10 апреля в Южно-Сахалинске;

- 16 апреля в Магаданской области (п. Ола) и Камчатском крае (п. Елизово);

- 17 апреля во Владивостоке;

- 20 апреля в Хабаровском крае (г. Николаевск-на-Амуре).

ИСТОЧНИК KP.RU

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