2020-04-03T12:21:11+03:00
Происшествия

Появилось видео из машины, которая рухнула вместе с мостом

Как видно на кадрах с видеорегистратора, мост рухнул сразу после проезда большегруза [видео]
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Мост рухунл сразу после того, как по нему проехал большегруз.Мост рухунл сразу после того, как по нему проехал большегруз.Фото: скриншот с видео
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Появилось видео обрушения моста в районе села Романовка Шкотовского района. На кадрах видно, как инженерное сооружение обрушилось сразу после проезда большегруза.

Несколько пролетов моста провалились сразу после того, как через переправу проехал большегруз. Водитель попросту бы не успел среагировать и избежать аварии. Водитель и пассажиры Toyota Prius серьезно не пострадали.

Обрушение моста в Шкотовском районе Приморья.

Напомним, еще один мост рухнул в Приморье 3 апреля. В этот раз не устояла конструкция через реку Суходол. ЧП случилось в районе села Романовка. Из-за обрушения заблокирован проезд во всех направлениях. Ранее на мосту было введено ограничение для проезда большегрузов, так как он признан аварийным. Сейчас дорожные службы обследуют место аварии. Движение по мосту запрещено, а объезд аварийного участка осуществляется через Партизанск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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