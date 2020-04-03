И.о. губернатора Камчатки назначен премьер-министр Якутии

Губернатор-долгожитель Владимир Илюхин, возглавлявший Камчатский край почти два срока, объявил 3 апреля, что покидает свой пост. Он написал заявление об отставке по собственному желанию на имя Владимира Путина, президент его уже подписал.

- Владимир Илюхин занимал должность губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области, - отмечает Наталья Грачева, руководитель пресс-службы правительства Камчатки.

И.о. губернатора стал Владимир Солодов – премьер-министр Якутии.

Возможным преемником также называли Леонида Петухова, генерального директора АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта». Однако эта версия не оправдалась. Сейчас политологи продолжают строить теории о причинах отставки.

- Могу сразу сказать, что его отставка никак не связана с эпидемиологической ситуацией в регионе из-за эпидемии коронавируса, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» Валерий Раенко, председатель Законодательного собрания Камчатского края. – Напомню, что у нас в регионе нет ни одного подтвержденного случая заражения. Могу сказать, что в последнее время у губернатора были проблемы со здоровьем, а его срок должен был завершится в сентябре этого года. В итоге он был главой региона 9 лет – два губернаторский срока.

Несмотря на положительную рецензию парламента, отставку Илюхина пророчили еще задолго до написания заявления. Причина – низкие рейтинги главы региона.

- Это рано или поздно должно было произойти, ведь в крае назрел кризис в экономической и социальных сферах. Цены на бензин, продукты, низкие заработные платы, уезжающая молодежь – отставка – самый ожидаемый исход событий, - говорит Михаил Пучковский, депутат Законодательного собрания.

Вместе с тем, есть мнение, что экс-губернатор Камчатки намерен занять пост в каком-то из федеральных министерств.

- Да, он давно хотел поработать в Кремле, да и на Камчатке он не жил, чаще бывал в Калининграде, - говорит источник «КП».

Напомним, что в феврале 2020 года Юрий Трутнев, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, заявил о том, что Камчатке нужно менять весь экономический блок правительства. Он также добавил, кто полуостров «тянет Дальний Восток назад» и занимает один из самых низких рейтингов среди регионов страны.Спустя два месяца Владимир Илюхин написал заявление.