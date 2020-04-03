Губернатор Приморья определил, кому разрешается работать с 4 по 30 апреля
В Приморье продлен режим полной самоизоляции до 30 апреля 2020 года. Согласно постановлению правительства края, работникам следующих отраслей официально разрешено посещать работу.
- Сельскохозяйственные товаропроизводители, поставщики минеральных удобрений и (или) средств защиты растений; поставщики семян сельскохозяйственных культур; поставщики запчастей и сельскохозяйственных машин; поставщики ветеринарных препаратов; организации, оказывающие услуги по сервисному обслуживанию животноводства.
- Организации, осуществляющие строительство объектов, в том числе автомобильных и железных дорог, мостов, а также обеспечивающие поставки строительных материалов;
- Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия;
- Горнодобывающие и горнохимические организации
- Оптово-распределительные центры, осуществляющие хранение и продажу продуктов питания, товаров первой необходимости;
- Организации, включенные в перечень системообразующих организаций, имеющих краевое значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность для Приморского края, по состоянию на 2020 год;
- Организации химической промышленности;
- Судостроительные и судоремонтные заводы;
- Организации, на базе которых развернуты обсерваторы;
- Организации, обслуживающие медицинские организации, а также обсерваторы;
- Организации по уборке и дезинфеции помещений;
- Организации по уходу уходу за пожилыми людьми на дому и в стационарах;
- Организации лесопромышленного комплекса;
- Организации по услугам авторемонта и сервисного обслуживания транспорта;
- Организации по дистанционной торговле продовольственными и непродовольственными товарами;
- Союз "Приморская торгово-промышленная палата (в части оказания услуг по выдаче сертификатов происхождения товаров, заключений об обстоятельствах неопределенной силы);
- Организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- Организации, обеспечивающие граждан непродовольственными товарами первой необходимости;
- Организации, реализующие программы общего, дошкольного и среднего профессионального образования (в части организации работы доступных групп и дистанционного обучения);
- Организации по социальной реабилитации несовершеннолетних;
- Организации по предоставлению мер социальной поддержки населению;
- Организации по предоставлению услуг в сфере занятости населения.
ИСТОЧНИК KP.RU