2020-04-03T14:12:37+03:00
Общество

Губернатор Приморья определил, кому разрешается работать с 4 по 30 апреля

Рассказываем, кому официально разрешено работать с 4 по 30 апреля во время действия режима полной самоизоляции
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко утвердил список организаций, которые будут работать с 4 по 30 апреля в условиях полной самоизоляцииГубернатор Приморья Олег Кожемяко утвердил список организаций, которые будут работать с 4 по 30 апреля в условиях полной самоизоляцииФото: Милана СОКОЛ
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В Приморье продлен режим полной самоизоляции до 30 апреля 2020 года. Согласно постановлению правительства края, работникам следующих отраслей официально разрешено посещать работу.

- Сельскохозяйственные товаропроизводители, поставщики минеральных удобрений и (или) средств защиты растений; поставщики семян сельскохозяйственных культур; поставщики запчастей и сельскохозяйственных машин; поставщики ветеринарных препаратов; организации, оказывающие услуги по сервисному обслуживанию животноводства.

- Организации, осуществляющие строительство объектов, в том числе автомобильных и железных дорог, мостов, а также обеспечивающие поставки строительных материалов;

- Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия;

- Горнодобывающие и горнохимические организации

- Оптово-распределительные центры, осуществляющие хранение и продажу продуктов питания, товаров первой необходимости;

- Организации, включенные в перечень системообразующих организаций, имеющих краевое значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность для Приморского края, по состоянию на 2020 год;

- Организации химической промышленности;

- Судостроительные и судоремонтные заводы;

- Организации, на базе которых развернуты обсерваторы;

- Организации, обслуживающие медицинские организации, а также обсерваторы;

- Организации по уборке и дезинфеции помещений;

- Организации по уходу уходу за пожилыми людьми на дому и в стационарах;

- Организации лесопромышленного комплекса;

- Организации по услугам авторемонта и сервисного обслуживания транспорта;

- Организации по дистанционной торговле продовольственными и непродовольственными товарами;

- Союз "Приморская торгово-промышленная палата (в части оказания услуг по выдаче сертификатов происхождения товаров, заключений об обстоятельствах неопределенной силы);

- Организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- Организации, обеспечивающие граждан непродовольственными товарами первой необходимости;

- Организации, реализующие программы общего, дошкольного и среднего профессионального образования (в части организации работы доступных групп и дистанционного обучения);

- Организации по социальной реабилитации несовершеннолетних;

- Организации по предоставлению мер социальной поддержки населению;

- Организации по предоставлению услуг в сфере занятости населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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