Губернатор Приморья определил, кому разрешается работать с 4 по 30 апреля

Быть рядом: психологи о том, как помочь школьнику перейти на дистанционное обучение

Во многих российских регионах с конца марта введен режим самоизоляции. После весенних каникул и объявленной правительством нерабочей недели школьники вернутся к занятиям, но теперь не выходя из дома