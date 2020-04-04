Медицинские маски в аптеках Владивостока: где можно найти и что делать, если нет в продаже

Медицинские маски в аптеках Владивостока вновь появились в продаже. Очередная партия поступила в Приморский край в пятницу, 3 апреля. На изделия установлена минимальная торговая наценка. Рассказываем, где их можно приобрести и что делать, если не удалось найти средства защиты в продаже.

Начиная с пятницы, 3 апреля, маски реализуют сети аптек «Овита» и «Госаптека». В Приморье средства индивидуальной защиты доставили самолетом. Закупочная цена довольно высокая, поэтому нами установлена минимальная торговая наценка. В продаже маску можно приобрести по минимальной цене 35 рубле.

Адреса аптек, где можно приобрести маски: ООО «Госаптека» во Владивостоке: Жигура, 48, Ивановская, 19, Калинина, 275, Красного Знамени, 86, Ладыгина, 7, Окатовая, 1, Светланская, 61. Количество масок ограничено.

Кстати, в четверг, 2 апреля, медицинские маски появились в продаже в супермаркетах Приморья в сети "Фреш 25", однако, так как на изделия сейчас небывалый спрос, запасы средств защиты стремительно истощаются. Следующая партия масок пребудет 6 и 9 апреля, соответственно в продаже они появятся 7 и 10 апреля. В сети "Реми" средства защиты появятся ориентировочно к 10 апреля.

Если не удалось приобрести маску, можно ее пошить самому, имея необходимые материалы и должную сноровку. Для этого вам понадобится обычная марля, которую также можно купить в аптеке. Достаточно сложить ее в 5 слоев и плотно приложить к лицу. Можно как завязать повязку на затылке, так и использовать резинку для волос.