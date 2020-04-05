2020-04-05T05:16:16+03:00
Происшествия

Дрифт во время чумы. Во Владивостоке дрифтер врезался в микрогрузовик, а его «коллеги» продолжили кружить возле ДТП

Любителям опасной забавы наплевать даже на режим полной самоизоляции [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Оформлять ДТП пришлось инспекторам, поскольку дрифтер вину свою не признал. Фото: предоставлено очевидцемОформлять ДТП пришлось инспекторам, поскольку дрифтер вину свою не признал. Фото: предоставлено очевидцем
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Пока сознательные граждане привыкают к режиму самоизоляции, некоторые представители рода человеческого продолжают плевать на здравый смысл и подвергать жизни других людей опасности. И дело совсем не в коронавирусе. В ночь на воскресенье под Некрасовским путепроводом снова развернули свою бурную деятельность дрифтеры, и закончилось это аварией. Точнее, не закончилось.

Водитель микрогрузовика двигался со стороны кольца Третьей рабочей в сторону Первой речки по левой полосе. Буквально через 300 метров поворот – и дом. Скорость 30-40 километров в час.

То, что под путепроводом кто-то дрифтит, водитель грузовика видел, но ехал аккуратно и правил не нарушал. Но вдруг почувствовал удар справа, машину развернуло на 45 градусов. По словам пострадавшего, водитель «Марка» пошел в занос на очередной круг и допустил столкновение.

Но уже после ДТП другие дрифтеры не успокоились и продолжили кружить вокруг столкнувшихся машин.

Дрифт во время ДТП во Владивостоке.

Приехали инспекторы, зарисовали схему ДТП. Но водителю грузовика все равно придется идти в понедельник в ГИБДД для дальнейшего разбирательства.

- Парень на «Марке» стал рассказывать инспекторам ГИБДД, что он вообще стоял на перекрестке, а это я в него въехал. Он в итоге отказался подписывать протокол и признавать, что он с крайней правой полосы в меня въехал. Мало того что создал аварийную ситуацию, так еще и хочет чтобы моя страховая покрыла ему ремонт, - рассказывает Илья, сидевший за рулем грузовика в этот вечер.

У Ильи после ДТП рассечение на голове. Но к медикам он обращаться не стал. Грузовик от удара тоже получил повреждения. Но больше беспокоит автовладельца, что проблему дрифтеров не могут решить годами.

- У меня беременная жена по вечерам с Военного шоссе от родителей возвращается домой, и ей страшно ходить по тротуару вдоль мединститута. Эти ребята регулярно там дрифтят. Они мешают спать местным жителям, аварии там не в первый раз. Нужно, чтобы инспекторы ГИБДД провели расследование, ведь явно это какое-то организованное сообщество. Что-то с этим надо делать. Это нездоровая ситуация для города, - уверен Илья.

А мы напоминаем, что в Приморье до 30 апреля действует режим полной самоизоляции. Входить из дома можно только в экстренных случаях, перечисленных в указе. Дрифт к ним, разумеется, не относится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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