2020-04-05T12:28:16+03:00
Общество

"Зал прилета напоминал декорации фильма ужасов": пассажиры из Владивостока неожиданно для себя оказались заперты в санатории на Сахалине

Около 30 человек изолировали от общества, ни о чем предварительно не уведомив и не объясняя причин
Константин МИХАЙЛОВ
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Водитель автобуса, который вез пассажиров авиалайнера в изоляцию, сам был одет в защитный костюм. Фото: личная страница героя публикации в соцсетяхВодитель автобуса, который вез пассажиров авиалайнера в изоляцию, сам был одет в защитный костюм. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях
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Бизнесмен из Владивостока Алексей Горячев рассказал, что его и еще около 30 пассажиров рейса S7-6221 утром 5 апреля после прилета в Южно-Сахалинск задержали и принудительно отправили в изоляцию. У прилетевших забрали паспорта и расселили по номерам дома отдыха где-то в лесу. Все растеряны и обозлены. Сроки пребывания «в неволе», по словам Алексея, прилетевшим никто сразу не сообщил.

- Вылетел из Владивостока на остров. Обычно полупустой зал прилета напоминал декорации фильма ужасов. Нас встретили грубо… На Сахалине я останавливаюсь на служебных квартирах или гостиницах. Люди в костюмах требовали точный адрес. Я написал. Повели заполнять уже и не помню что. Толпа. Злость. Ненависть. В полной антисанитарии всунули в нос и глотку какую-то железяку и, словно узнику Освенцима, присвоили номер 108, я даже запомнил, - рассказывает Алексей.

По его словам, некоторые сразу согласились сесть в автобус. Он же долго спорил о нарушении прав человека согласно статьи Конституции под номером 27, но пользы это не принесло.

- Зал прилета. Я один. Всех уже упаковали. Хотелось от бессилия данного произвола провалиться сквозь землю. Из обычного русского мужика молниеносно превращаешься в зомби, - продолжает рассказ Алексей. - Сотрудники всего того беспредела уверяли, что вас отвезут и все на месте порешаете, так как на месте нас ждут Роспотребнадзор и медведь с гармошкой. На улице снег, медведи не проснулись, и лишь героическая администратор санатория уговаривала не ругаться. Всем стало жалко женщину, забрали паспорта и расселили по каютам. Выпросил кое-как одноместный номер, заперся и не выхожу. Ведь о нас заботятся, но маски пацанам не дают. Дословно: их нееетуууу. Так вот, 30 человек за счет бюджета живут в санатории. У меня большие сомнения, что у кого-то что-то найдут, ибо братва в основном из деревень. Трудяги. Работяги.

В пресс-центре Южно-Сахалинского аэропорта Хомутово объяснили, что уже несколько дней, по распоряжению правительства области, все прилетающие на остров люди отправляются на сутки в обсервацию. Причем в отличие от Владивостока, где в изоляцию попадают лишь граждане, прибывшие из-за границы, на Сахалине такая процедура вводится даже для тех, кто не покидал пределов Родины.

В обсерваторах у прибывших берут анализы, и если нет проблем, то отправляют домой на строгий 14-дневный карантин. Причем, он распространяется на всю семью, с которой проживает гражданин. Если нарушить этот режим, то можно снова оказаться в обсерваторе, но уже надолго.

- Предписание касается не только пассажиров заграничных и российских авиарейсов, паромной переправы, но и тех, с кем они проживают, - уточнили в правительстве Сахалинской области. - Чтобы усилить контроль над соблюдением режима, в островной области начали использовать цифровые технологии. Сахалинцы, которые обязаны находиться на карантине, дают свое официальное согласие на использование персональных данных – фотографии, транспортных номеров, данных мобильного телефона. Система «Безопасный город» и телефонная связь позволяют отслеживать тех, кто выходит из дома и представляет опасность для здоровья окружающих. За нарушение грозит ответственность, вплоть до уголовной.

Через несколько часов пребывания в обсерваторе Алексей сообщил, что всем вновь прибывшим все-таки объяснили, зачем они здесь и как надолго. Поскольку сегодня выходной, то только завтра в санаторий планирует приехать министр здравоохранения Сахалинской области. Как только поступят результаты всех пассажиров рейса S7-6221 и не будет выявлено COVID-19, обещают отпустить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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