Количество зараженных коронавирусом во Владивостоке на 6 апреля 2020 года увеличилось до 5: один пациент умер

Количество зараженных коронавирусом во Владивостоке на 6 апреля 2020 года увеличилось до 5. Результаты анализов лаборатории «Вектор», которые прибыли из Новосибирска, подтвердили наличие COVID-19 у еще одной женщины. Она уже давно находится в инфекционном госпитале краевой больницы, потому что прилетела из заграничной поездки в период эпидемии с симптомами ОРВИ.

- Поскольку заболевшая прибыла из территории, неблагополучной по ситуации с COVID-19 (Мексика), женщина незамедлительно была помещена в медицинский обсерватор. Ее состояние оценивается, как средней степени тяжести, – отмечают в медучреждении.

Как рассказывает Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края, больше 40 человек находятся под наблюдением врачей в регионе.

- В их числе – пять с подтвержденным диагнозом «коронавирус», трое в статусе «подозрительных», то есть те, у кого наша лаборатория Центра эпидемиологии и гигиены выявила положительную пробу на инфекцию и чьи анализы направлены в новосибирской вирусологической лаборатории «Вектор» для подтверждения, – добавила она.

Врачи продолжают следить за состоянием более восьми тысяч местных жителей, которые находятся на самоизоляции. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, ситуация не спадает. Поэтому в крае разворачивают дополнительный койки.

- По данным на 4 апреля было 20 коек для лечения коронавирусных больных: сейчас дополнительно развернуто 80 детских коек на базе Владивостокской клинической больницы №2 в отдельно стоящем корпусе. Увеличена мощность развернутых коек в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 – до 100», – сообщила Анастасия Худченко, добавив, что до конца недели будут развернуты дополнительно 150 коек, в том числе открыты отделения в Уссурийске и Находке.