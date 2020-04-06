Около 150 граждан Китая в защитных костюмах прилетели во Владивосток для эвакуации

Сегодня, 6 апреля, во Владивосток из Москвы прибыло около 150 граждан КНР для дальнейшей эвакуации на родину. Все пассажиры в специальных защитных костюмах. Сразу после получения багажа они отправятся в Китай. В аэропорту Кневичи усилены меры безопасности.

Сегодня в аэропорту Владивостока полицейские работают в усиленном режиме - прилетела большая группа граждан из КитаяФото: Сергей БАЛАНОВ

В России продолжается эвакуация граждан Китая. Все они прибывают в Приморье с последующим перемещением через границу. Если раньше самолетом в край пребывали небольшие группы граждан Поднебесной, то сегодня в аэропорт Кневичи из Москвы прибыло около 150 граждан КНР.

Пассажиры, прибывшие из Сахалина, получали багаж в одной зоне выдачи вместе с гражданами КНРФото: Сергей БАЛАНОВ

Пассажиры не задерживаются, после получения багажа они направляются к автобусамФото: Сергей БАЛАНОВ

Как говорят водители автобусов, китайцев повезут прямиком в пункт пропуска Пограничный, то есть помещать их в обсерваторы не будут.

Граждане Китая эвакуируются единым потоком эвакуируются из Москвы через ПриморьеФото: Сергей БАЛАНОВ

Пассажиры все в герметичных костюмах, при них маски. Проход в зал, где сосредоточена эвакуационная группа, охраняют сотрудники полиции и ОМОНа. Примечательно, что во время получения багажа в одном зале находились как граждане Китая, так и пассажиры, прилетевшие с Сахалина. Впрочем, какой-либо паники в зале прилета нет. Все спокойно получают свой багаж и отправляются на выход.

Пассажиров не будут направлять в обсерваторы. Они поедут прямиком на границу, где им в обязательном порядке сделают тест на коронавирусФото: Сергей БАЛАНОВ

Аэропорт при этом работает в штатном режиме, принимая рейсы со всей РоссииФото: Сергей БАЛАНОВ

На парковке спецгруппу распределят по четырем автобусам. Все они направятся в пункт пропуска Пограничный, где им в обязательном порядке проведут тестирование на коронавирус.

Всех граждане КНР после аэропорта размещаются в автобусах и направляются прямо на границуФото: Сергей БАЛАНОВ