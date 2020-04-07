2020-04-07T10:58:04+03:00
Общество

Министр образования Приморья Наталья Бондаренко о дистанционном обучении: должно присутствовать постоянное вербальное общение

По мнению министра Натальи Бондаренко, чтобы дистанционное обучение заработало, необходимо скорректировать учебные планы и обеспечить бесперебойный контакт между учителем и учениками
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Министр образования Приморья Наталья Бондаренко рассказала, как должно работать дистанционное обучение в краеМинистр образования Приморья Наталья Бондаренко рассказала, как должно работать дистанционное обучение в краеФото: primorsky.ru
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В Приморье начала работать дистанционная система обучения в школах. Однако в первые дни ее работы не обошлось без сбоев. Министр образования Приморского края Наталья Бондаренко провела селекторные совещания с директорами приморских школ, обсудив, как же в итоге в крае будет реализована эта мера.

Во-первых, между дистанционным и самостоятельным обучением существуют принципиальные отличия. Как выяснилось, их видят не все педагоги. Сейчас есть огромный набор инструментов и образовательного контента, но по мнению министра образования, контролировать процесс обучения детей, несмотря ни на что, должен именно педагог.

«Дистанционное образование – это когда во время урока дети общаются с учителем, а не когда вместо занятий получают в электронном дневнике задание прочитать несколько параграфов и сделать конспект. Должно присутствовать постоянное вербальное общение с педагогом. Особенно важно это для учащихся начальных классов. Если ученикам дают задания, а потом их проверяют – это уже самостоятельное электронное обучение, а не дистанционное», – заявила Наталья Бондаренко.

Для обучения в дистанционном формате будут скорректированы учебные планы. Кроме того, программу нужно привести в соответствие с нормами СанПина. Например, учителя должны распланировать электронные занятия так, чтобы не нарушить требования о продолжительности непрерывного применения технических средств. Общее время работы за компьютером у ребенка не должно превышать установленные нормы: в первом-втором классах – 20 минут, четвертом – 25 минут, пятом-шестом классах – 30 минут, седьмом-одиннадцатом классах – 35 минут.

«Нужно четко определить для учеников временные рамки, отведенные на освоение материала и выполнение заданий. Идеально, когда освоение материала и выполнение заданий одного урока занимает у школьника не более 45 минут – 1 часа», – уточнила Наталья Бондаренко.

Министр отметила, что если у ребенка нет доступа к интернету, не хватает технических средств, чтобы подключиться к цифровой образовательной среде, ему придется изучать материал с использованием обычного учебника, распечатанных материалов и задачников.

«Перед каждым уроком ребенок должен получить четкую инструкцию по работе с этими носителями информации. Главное – правильно подобрать материал и не терять связи со своими учениками, постоянно давая понять, что вы рядом с ними и учение является вашей общей важной задачей», – подчеркнула министр.

Наталья Бондаренко также отметила, что подобные видеоконференции будут проводиться и в дальнейшем до тех пор, пока система не будет отлажена и пока будут поступать обращения родителей и учителей о том, как именно должна работать дистанционная форма обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Министр образования Приморья Наталья Бондаренко о дистанционном обучении: должно присутствовать постоянное вербальное общение
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