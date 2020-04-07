2020-04-07T15:11:25+03:00
Происшествия

Трех страйкболистов арестовали по подозрению в организации террористического сообщества на Сахалине

По предварительным данным, они планировали нападение на представителей власти, чтобы изменить государственный строй
Кристина ГРИН
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На снимке подозреваемый в организации террористического сообщества. Фото: nachinanie.ruНа снимке подозреваемый в организации террористического сообщества. Фото: nachinanie.ru
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6 апреля Южно-Сахалинский городской суд арестовал на два месяца трех местных жителей, которых следствие подозревает в организации террористического сообщества и участии в нем. На скамье подсудимых три человека: 38-летний Александр, 26-летний Арсений и 22-летний Олег. Первый подозреваемый как раз и проходит как организатор сообщества. Он якобы в середине 2018 года нашел единомышленников в двух парнях и предложил им объединиться для того, чтобы захватить власть и насильственно изменить конституционный строй страны.

Пока по непроверенной информации, троица собиралась напасть на местных сахалинских чиновников, чтобы установить свои порядки. Они, по классике террористического жанра, должны быть основаны на принципах превосходства представителей одной национальности над другими.

Как и полагается таким организациям была необходима конспирация. Деятельность, которая бы помогала им готовиться к преступлению и не попасться силовикам. Страйкбол и волонтерство в поисковых операциях оказались идеальным прикрытием. Однако в начале апреля к Александру пришли с обысками. По некоторым сведениям, у него в квартире нашли предмет, похожий на самодельную взрывное устройство.

В итоге всех троих задержали и отправили в СИЗО. Теперь островитянам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы в зависимости от участия каждого в деятельности террористической организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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