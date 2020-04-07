2020-04-07T14:31:47+03:00
Общество

Уличные бои с инфекцией

Общественные пространства Владивостока обрабатывают специальными средствами.
Валентина КОЗЛОВА
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Улицы Владивостока обрабатывают дезинфицирующими растворами. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»Улицы Владивостока обрабатывают дезинфицирующими растворами. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»
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Во Владивостоке проводят масштабную дезинфекцию общественных пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Специалисты обрабатывают дороги, тротуары, остановочные комплексы. Ведется обработка городского общественного транспорта. Специалисты используют препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, сообщили в оперативном штабе по организации работы по предупреждению и ликвидации ЧС, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

- Обработка городского общественного транспорта ведется уже в течение недели, минувшей ночью приступили к обработке городских территорий дезинфицирующими средствам, - отметили специалисты. - На помощь пришел один из крупных банков, который закупил дезинфицирующие растворы для обработки улиц города.

Теперь, помимо ежедневных работ по наведению чистоты, в городе работают спецмашины с дезинфицирующими составами. Сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий», ведущие обработку поверхностей, работают в специальных защитных костюмах.

Стоит отметить, что управляющим компаниям дано указание усилить контроль над содержанием жилого фонда в период всеобщей самоизоляции - проводить влажную уборку подъездов с применением дезинфицирующих средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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