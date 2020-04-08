Плавучий госпиталь «Иртыш» задействуют в борьбе с коронавирусной инфекцией на Дальнем Востоке

Сергей Шойгу, Министр обороны Российской Федерации, 7 апреля на селекторном совещании приказал подготовить плавучий госпиталь «Иртыш» для борьбы с распространением коронавирусной инфекции на Дальнем Востоке. На судне планируют принимать возможных больных Covid-19.

- Поручаю командующему Восточным Военным округом и Тихоокеанским флотом совместно с Главным военно-медицинским управлением в течение 10 суток нарастить емкость госпитального судна «Иртыш» до 450 мест для размещения на нем неинфицированных больных, чтобы разгрузить лечебные учреждения Министерства обороны в Восточном военном округе, и подготовить их для возможного приема больных с признаками коронавирусной инфекцией, - заявил Шойгу.

Разумеется, о приказе Генерала армии дальневосточные ведомства уже осведомлены.

- Задачи, которые были поставлены Министром обороны РФ на селекторном совещании, будут выполнены, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Николай Воскресенкий, официальный представитель ТОФ. – Сам плавучий госпиталь прибудет во Владивосток через несколько дней, тогда и приступим к выполнению.

Емкость госпитального судна «Иртыш» нарастят до 450 мест.Фото: Вадим ПОПОВ

Напомним, госпитальное судно «Иртыш» представляет собой многофункциональный медицинский центр на воде. Его задачами является: прием, распределение, оказание медицинской помощи раненым, больным и пострадавшим в мирное время или во время боевых действий; эвакуация пострадавших с кораблей и судов; организация мероприятий для отдыха экипажей кораблей и подводных лодок в море.

Уникальность судна в том, что оно может принимать пациентов как с берега, так и в море – у госпиталя есть два трапа, электрический кран, медицинский катер и вертолет.

Корабль разделен на несколько категорий – медицинская составляющая находится в средней части корабля. В госпитале есть все необходимые для больных отделения: хирургическое, реанимационное, терапевтическое, инфекционное, дерматологическое. А также на борту имеется отделение интенсивной терапии, рентгенкабинет, аптеки и диагностический центр.

На плавучем госпитале для больных развернуто 100 мест, во время массового приема пациентов – до 450. Вместе с тем, на корабле имеется 200 мест для тех, кто находится на реабилитации.

Ну и вишенка на торте – на плавучем госпитале находятся тренажерные залы, залы для тенниса и волейбола, а также бассейн, баня с сауной и салон отдыха.