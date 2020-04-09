«Готов уйти в отставку»: мэр Южно-Курильска извинился за эротические игры со своей помощницей на онлайн-совещании у губернатора

СЛИШКОМ ЖАРКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Настоящий секс-скандал разразился в сахалинском Южно-Курильске. В центре внимания – 59-летний мэр Вячеслав Власенко и его молодая 35-летняя помощница Елизавета Андреева.

Начиналось все довольно скудно, с заседания, которое губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проводил с главами муниципалитетов в конце марта. Встреча проходила в формате онлайн-конференции, которая была посвящена инвестиционной деятельности региона. Общественность так бы и не узнала о самой пикантной сцене этого серьезного события, если бы в сеть не попало видео.

Тут все и обомлели, потому что Вячеслав Власенко нашел довольно необычный способ скоротать время на скучном заседании и начал приставать к своей помощнице. В какой-то момент, судя по кадрам, его рука не элегантно скользнула под стол - к ногам Елизаветы. Казалось, что игру двух участников совещания никто и не замечает, а ведь там можно было увидеть бурю страстей. Сперва Елизавета кокетливо убрала руку начальника со своих колен, однако «сломилась» после его второй попытки. Ее явно не смущала такого рода «поддержка» шефа.

Мэр Южно-Курильска ласкал свою вице-мэра во время онлайн-совещания с губернатором.

Если коллеги и сам глава области ничего не заметили, то пользователи сети устроили в интернете жаркие обсуждения. Примечательно, что в лагере защитников героев видео было не так-то и много людей. Большинство искренне осуждали грехи мэра и вице-мэра. Позже и вовсе стало известно о том, что Елизавета, да и сам Вячеслав состоят в браке с другими людьми.

ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ

8 апреля в администрации Южно-Курильска прошло совещание, на котором присутствовали 10 из 16 депутатов. Вячеслав Власенко связался с народными избранниками по телефону. Лично присутствовать не мог - находится на карантине, потому что его супруга прилетела из Москвы. Там мэр рассказал, что на самом деле произошло на том скандальном совещании. Глава района заверил, что между ним и Елизаветой нет никаких романтических отношений и извинился за свое фривольное поведение

- Он также сообщил нам, что готов сложить с себя полномочия и уйти в отставку, если наше доверие к нему исчерпалось. Вячеслав Власенко принес свои извинения перед нами. Лично мое мнение, что на видео нет никакого эротического подтекста, люди просто слишком эмоционально вели беседу. Мы с коллегами приняли решение закрыть эту тему, потому что претензий к нему, как к главе, ни у кого нет, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Алексей Горожанкин, представителя депутатского корпуса муниципального образования. - Очень жаль, конечно, что в такое сложное время мы обсуждаем не глобальные проблемы, а скандалы, которые выдумали СМИ.

В сухом остатке к Вячеславу Власенко не применялись никакие санкции, и он продолжил быть рулевым Южно-Курильска. Повлиял ли инцидент на взаимоотношении мэра и вице-мэра к своим партнерам в браке - достоверно неизвестно. Однако, по словам источника «КП», супруг Елизаветы в последние дни довольно поникший.

Вместе с тем, по словам местных депутатов, видео разместили в сеть завистники. И несмотря на то, что Елизавета, дословно, «шикарная и эффектная женщина», между мэром и вице-мэром нет никакого романа.

НЕ СИДЕЛИ СЛОЖА РУКИ И НОГИ

После того, как об инциденте узнали далеко за пределами Сахалинской области, Южно-Курильск по-настоящему прославился. Над мэром пошутил известный телеведущий Иван Ургант.

«Как тебе такое, Харви Вайнштейн? Радует то, что в такое непростое для всех нас время чиновники не сидят сложа руки. С другой стороны, их заместители не сидят сложа ноги», - высмеял ситуацию ведущий.

Скорее всего, так стать знаменитыми ни мэр, ни его помощница не мечтали. Но нужно быть готовым ко всему, когда на онлайн-совещании с губернатором поддаешься, мягко говоря, неделовым играм.