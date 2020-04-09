2020-04-09T09:57:08+03:00
Общество

Губернатор Приморья Олег Кожемяко Владимиру Путину: нужно срочно эвакуировать граждан

Глава Приморского края во время селекторного совещания с президентом России рассказал, в каких условиях живут россияне в транзитных зонах международных аэропортов
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Олег Кожемяко во время совещания с Владимиром Путиным попросил содействия в возвращении россиян на родинуОлег Кожемяко во время совещания с Владимиром Путиным попросил содействия в возвращении россиян на родину
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Жители Приморья по-прежнему остаются заложниками в аэропортах Южной Кореи, Японии, Таиланда и других стран. Вопрос их возвращения на родину озвучил губернатор Приморского края Олег Кожемяко президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Он предложил организовать специальные рейсы для граждан России, ставших заложниками ситуации.

По словам Олега Кожемяко, сейчас в Сеуле ожидают вылета 135 приморцев, в Бангкоке – 250, в Токио – 113.

«Предлагаю разрешить эвакуационные рейсы из Сеула, Токио, Бангкока наших граждан. Многие россияне несколько дней живут в карантинной зоне аэропорта. Они обращаются к нам за помощью, жалуются на условия, у людей заканчиваются деньги. Есть там жители и других регионов нашей страны, поэтому предлагаю наладить более тесную работу представителей авиакомпаний и представителей посольств с нашими пассажирами в аэропортах вылета. Не все хорошо понимают, как нужно регистрироваться на сайте “Госуслуги”, и иногда в транзитной зоне – в “чистой” или в “грязной”, где они находятся, – это очень сложно сделать. Данные предложения предварительно согласованы с представителями МИД РФ», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Сейчас регистрация на рейс проходит через сайт "Госуслуги" при том случае, что в сервисе подтверждены паспортные данные гражданина. Сделать это на "удаленке", как оказалось, не так уж и просто. Помимо наличия гаджета и стабильного подключения к интернету, необходимо еще приложение "Сбербанк", "Тинькофф" или "Почта Банк", через которые как раз таки и происходит подтверждение паспортных данных. Но что делать, если человек не является клиентом этих банков, у него, в конце концов, может и не быть с собой гаджета. Все эти сложности, а также проблема с выходом в интернет в чужой стране доставляет многим гражданам массу неудобств, из-за которых, в конечном счете, проблематично зарегистрироваться на рейс.

Владимир Путин согласился с Олегом Кожемяко в том, что необходимо решать вопрос с оставшимися за границей российскими гражданами и всячески способствовать тому, чтобы они как можно скорее оказались на родине.

«Что касается возвращения наших граждан из-за границы: нужно согласовывать не только с МИДом – с правительственной комиссией, с Правительством Российской Федерации. Там есть единый подход выработанный, надо его, этот механизм, отладить», – заявил президент.

Сам процесс возвращения россиян построен на данный момент следующим образом: сначала формируется список из желающих, который проверяется. Очередь формируется из расчета принятого штабом лимита: 500 человек в Москву и 200 – на субъект Федерации.

«Олег Николаевич, рассмотрим то, что вы сказали, обязательно. В этом смысле важно, чтобы субъект был готов размещать под карантин, если люди не проживают и нужно их карантинить, если они транзитом проезжают», – заявил Михаил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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