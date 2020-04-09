Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 9 апреля 2020 года составило 20 - впервые Covid-19 заразились дети

Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 9 апреля 2020 года составило 20. За сутки лабораторное исследование подтвердило наличие заражения еще у пяти человек. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.РФ.

Информацию о новых заболевших подтвердили и в пресс-службе правительства. Там уточнили, что среди зараженных есть дети. До этого момента в регионе не было случаев, когда Covid-19 выявляли у несовершеннолетних.

- Результаты данных пациентов находились со вчерашнего дня в статусе «сомнительные». Сегодня был получен заключительный результат, который подтвердил положительный статус», - сообщили в оперативном штабе.

Власти отмечают, что детей заразили их родители, чей диагноз подтвердили ранее.

Стоит отметить, что два пациента из 20 случаев заражения, уже вылечились от заболевания. Их выписали из больницы, потому что приморцы больше не представляют опасности для общества. Вместе с тем, еще двое скончались от Covid-19. Несмотря на все врачебные манипуляции, победить вирус им так и не удалось. В итоге сейчас в Приморье от коронавируса лечатся 16 человек.