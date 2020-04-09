2020-04-09T11:56:43+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 9 апреля 2020 года составило 20 - впервые Covid-19 заразились дети

Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 9 апреля 2020 года: за сутки заболевание выявили еще у пяти пациентов
Кристина ГРИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
За сутки заражение выявили еще у пяти человек.За сутки заражение выявили еще у пяти человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 9 апреля 2020 года составило 20. За сутки лабораторное исследование подтвердило наличие заражения еще у пяти человек. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.РФ.

Информацию о новых заболевших подтвердили и в пресс-службе правительства. Там уточнили, что среди зараженных есть дети. До этого момента в регионе не было случаев, когда Covid-19 выявляли у несовершеннолетних.

- Результаты данных пациентов находились со вчерашнего дня в статусе «сомнительные». Сегодня был получен заключительный результат, который подтвердил положительный статус», - сообщили в оперативном штабе.

Власти отмечают, что детей заразили их родители, чей диагноз подтвердили ранее.

Стоит отметить, что два пациента из 20 случаев заражения, уже вылечились от заболевания. Их выписали из больницы, потому что приморцы больше не представляют опасности для общества. Вместе с тем, еще двое скончались от Covid-19. Несмотря на все врачебные манипуляции, победить вирус им так и не удалось. В итоге сейчас в Приморье от коронавируса лечатся 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Раскручивание гаек: в Приморье максимально смягчили режим самоизоляции
«На войне как на войне». Временные госпитали на базе медстационаров разворачивают в Приморье
Сервисы Сбербанка помогут совершать платежи, не выходя из дома
Мамочка недоглядела: жительница Приморья отправится под суд за смерть двоих детей
Приморцы стали чаще болеть пневмонией, но речь об эпидемии не идет
Мэрия Владивостока пытается узнать, нужна ли городу аллея славы мореплавателей
Число больных китайцев, вернувшихся в КНР через Владивосток, увеличилось до 127
Клещи Приморья в этом году проснулись пораньше
Работа во Владивостоке в связи с коронавирусом: как найти, где можно заработать, какие есть вакансии
Выборы «Почетного гражданина Владивостока» должны быть прозрачными, заявляют общественники
Скачать справку с работы в Приморском крае на время полной самоизоляции в апреле 2020 года
В Приморском поселке Новошахтинский погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой
Перезимовавший в центре «Тигр» даурский журавль, вернулся к жизни на природе
Социально незащищенных приморцев будут подкармливать «гуманитаркой»
В Приморье выросли цены на гречу, спички, соль и алкоголь
Малолетние «джентльмены удачи» из Уссурийска попадут на скамью подсудимых за грабеж и вымогательство
Военные беспилотники на территории Приморского края будут отслеживать... возникновение пожаров
В одном из зоопарков Приморья случился бэбибум
Бизнес Приморья наказали за коронавирус
Пенсионеру из Владивостока, обвиняемому в госизмене, продлили срок в СИЗО
Водитель Приуса удивил всех в центре Владивостока
«Ребята сделали это»: два дипломата добровольно полетели из Владивостока в КНДР на месячную изоляцию
Синоптики обещают в Приморье гололед и до +12 в четверг, 9 апреля
Еще пять госпитализированных приморцев ждут результаты анализов на коронавирус