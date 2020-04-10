Пайки как из 90-х: родители приморских школьников обсуждают бесплатные продуктовые наборы

Приморские родители школьников начальных классов столкнулись с непривычным для себя процессом - выдача продуктовых наборов во время полной самоизоляции. Многие рады пищевым пайкам, ведь в хозяйстве все пригодится, кого-то ситуация с бесплатной раздачей продуктов заставила вспомнить 90-е, другие почувствовали себя неловко. Некоторые и вовсе передают эти продукты тем, кто в них больше нуждается. У каждого эта непривычная мера вызвала свои эмоции.

Лишним не будет

Действительно, некоторым приморским школьникам положено питание за счет бюджета. Самая многочисленная категория - это ученики начальной школы, с 1 по 4 класс. Также бесплатно кормят детей из многодетных и малообеспеченных семей, учеников под опекой и детей-инвалидов независимо от возраста.

Так как сейчас большинство школ перешло на дистанционный формат обучения, родителям предложили прийти в школу и получить положенную по закону льготу в материальном выражении - продуктовый набор. Ответственные за раздачу продовольствия учителя настойчиво уговаривают каждого родителя прийти в школу и получить заветный паек, ведь у них все строго и под отчет.

Такая необходимость ставит многих родителей в тупик. А как быть с самоизоляцией? А так ли мне нужны эти продукты? А почему бы не отдать их тем, кто в них нуждается больше? Эти и другие мысли посещают умы родителей приморских школьников. Еще больше вопросов появляется после того, когда родители распаковывают дома этот пакет. Конечно, используя только этот набор, ни у одной хозяйки мира не получится обеспечить полноценные завтраки ребенку на две недели, а именно на столько выдается паек. Но и лишними не будут.

- Ощущение, когда ты идешь забирать паек, весьма неоднозначное. Но что поделать, настойчиво попросили забрать продуктовый набор. Не сказала бы, что сильно в нем нуждаюсь, но и подставлять учителя нет никакого желания. Думаю, что в крае есть люди, кому в нынешней ситуации эти пайки нужнее, например пенсионерам и многодетным семьям, - говорит жительница Владивостока Мария Стеблянко.

Паек, который получила Мария Стеблянко в школе ВоаливостокаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Контракт есть контракт

У многих возникает вопрос, почему просто не раздать деньгами. Очевидно, потому что долгосрочными контрактами на организацию школьного питания предусмотрена более сложная процедура, чем раздача денег из бюджета. По той же причине пайки в разных школах отличаются между собой.

Дело в том, что предприниматели, выигравшие тендер на школьное питание, строго ограничены в суммах. Посмотришь на них, так истинные волшебники: за такую небольшую сумму в расчете на одного ребенка накрыть ему первое, второе и компот. На деле же все упирается в качественном подборе поставщиков, оптовых закупках и банальной экономии, что зачастую может отразиться и на качестве блюд.

В любом случае, вирус и дистанционное обучение подкрались внезапно. Все средства уже давно пущены в оборот, оптовые закупки произведены, график поставок налажен. Отходить от рабочей бизнес-модели сродни банкротству.

И если в условиях школьных столовых данная экономика выливается в полноценные обеды для школьников, то при самоизоляции предпринимателям, также как и родителям, приходится испытывать новые ощущения. Формируя продовольственный набор, приходится заново пересматривать всю схему, по новой компоновать продукты исходя из того, что есть на складах. Вот и получается, что кто-то недовесил, кто-то наоборот отсыпал больше. У одного апельсины, а у второго йогурт с гречкой. Хорошо, хоть не две сосиски и шесть картошин на неделю, как в одном из сел в Карелии.

Вот такой паек выдали в одном из сел в КарелииФото: соцсети

Хватит ли денег?

По мнению министра образования Приморского края Натальи Бондаренко, проблем с регулярными поставками, а значит и с выдачей продуктовых наборов, не возникнет.

- Все необходимое и в магазинах, и у поставщиков есть. Не думаю, что со временем возникнут какие-то проблемы. Обращений о подобных сложностях в министерство образования Приморского края не поступало.