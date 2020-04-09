2020-04-09T12:28:31+03:00
Общество

Впервые в Приморье коронавирусом заболели дети – они заразились от родителей

За сутки заболевание зарегистрировали еще у пяти жителей региона
Кристина ГРИН
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Два ребенка сейчас проходят лечение в инфекционном госпитале.Два ребенка сейчас проходят лечение в инфекционном госпитале.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали в Приморье. Диагноз пациентов подтвердился после получения результатов анализов из новосибирской лаборатории «Вектор». Оказалось, что среди заболевших - дети. Такого в регионе еще не было. Выявили Covid-19 у трех взрослых и двух несовершеннолетних.

- Результаты данных пациентов находились со вчерашнего дня в статусе «сомнительные». Сегодня был получен заключительный результат, который подтвердил положительный статус», - сообщили в оперативном штабе.

В правительстве отмечают, что дети заболели коронавирусом, заразившись от родителей. Диагноз взрослых был подтвержден ранее.

В итоге, по состоянию на 9 апреля, в регионе зафиксировали 20 случаев заражения коронавирусом. Двое из них скончались от болезни, двоих удалось спасти. 16 человек, среди которых двое детей, сейчас находятся в инфекционном госпитале, который базируется в краевой клинической больнице №2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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