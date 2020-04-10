2020-04-10T04:40:35+03:00
Общество

Погода на выходные в Приморье: синоптики сходят с ума или к нам придет зима и лето одновременно?

Регион окажется в двух сезонах. Теплую погоду испортит снегопад в субботу
Милана СОКОЛ
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Снег с дождем обещают синоптики в ПриморьеСнег с дождем обещают синоптики в ПриморьеФото: Милана СОКОЛ
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10 апреля погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, в крае +2...+14°C. В регион после снегопада наконец-то заглянуло тепло, однако синоптики уверяют – ненадолго. Приморье в очередной раз окажется в двух сезонах, зима и лето встретятся на выходных, благоприятную погоду сменят минусовые температуры и снег с дождем.

Очередной апрельский снегопад в начале недели принес в восточные районы Приморья 25 –28 миллиметров осадков, до 4 миллиметров снега на западе и припорошил южную часть региона. В минувшие сутки во многих районах края потеплело, однако синоптики уверяют, радоваться полноценному приходу весны – рано. В выходные синоптическая обстановка вновь удивит приморцев.

По прогнозам специалистов «Примпогоды», 11 апреля регион окажется в зоне атмосферных фронтов, местами пройдут осадки в виде дождя, на севере со снегом. Небольшой снег в отдельных районах продолжится в ночь на воскресенье, после чего прекратится повсеместно. Во Владивостоке существенных осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут-1…+2 °C, в дневные часы будет +8…+11 °C.

Минимальные температуры в крае в субботу составят +1…-6 °С, в горных районах до -10 °С. Максимально воздух прогреется +4…+10 °С, на юге до +15 °С. Разница довольно ощутимая. В воскресенье специалисты опять прогнозируют солнечную погоду. В среднем потеплеет на 2-4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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