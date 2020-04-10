2020-04-10T13:21:25+03:00
Общество

Пасхальные службы во Владивостоке в период коронавируса: как пройдут, и кто может посещать

Рассказываем, как пройдут пасхальные службы во Владивостоке в период коронавируса
Кристина ГРИН
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Пасхальные службы во Владивостоке в период коронавируса: рассказываем, как и где пройдут.Пасхальные службы во Владивостоке в период коронавируса: рассказываем, как и где пройдут.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ночь на 19 апреля вся православная часть страны будет отмечать Пасху – один из самых важных и древнейших христианских праздников. Впервые мероприятие под угрозой из-за распространения коронавирусной инфекции на территории всех регионов страны. Патриарх всея Руси уже призвал всех воздержаться от походов в храм и молиться у себя дома. Вместе с тем, во Владивостоке многие храмы пока решили не закрывать вход прихожанам в святой праздник. «Комсомолка» публикует список церквей, куда можно прийти на Пасху.

1. Храм святого благоверного князя Игоря Черниговского

Время: начало в 00:00

Адрес: улица Фонтанная, 12

2. Часовня Татианы Великомученицы

Время: начало в 00:00 (в 23:30 начнется крестный ход)

Адрес: улица Пушкинская, 29Б

3. Покровский Храм

Время: начало в 00:00

Адрес: Океанский проспект, 44

4. Храм Успения Божией Матери

Начало: в 00:00, 10:00

Адрес: улица Светланская, 65

5. Свято-Никольский Кафедральный Собор

Время: начало в 00:00, 09:00

Адрес: улица Махалина, 30

6. Храм-часовня Апостола Андрея Первозванного

Время: начало в 00:00, 09:00

Адрес: улица Петра Великого, 4Г

7. Храм Святого преподобного Серафима Саровского

Время: начало в 00:00, утренней литургии не будет

Адрес: Народный проспект, 29, корп. 4.

Стоит отметить, что в приморье продолжает действовать режим самоизоляции. Существует определенный перечень мест, куда людям разрешено ходить во время эпидемии коронавируса. Церкви и храмы в этот список не входят. Напомним, что за нарушение режима самоизоляции предусмотрено наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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