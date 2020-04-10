Пасхальные службы во Владивостоке в период коронавируса: как пройдут, и кто может посещать
В ночь на 19 апреля вся православная часть страны будет отмечать Пасху – один из самых важных и древнейших христианских праздников. Впервые мероприятие под угрозой из-за распространения коронавирусной инфекции на территории всех регионов страны. Патриарх всея Руси уже призвал всех воздержаться от походов в храм и молиться у себя дома. Вместе с тем, во Владивостоке многие храмы пока решили не закрывать вход прихожанам в святой праздник. «Комсомолка» публикует список церквей, куда можно прийти на Пасху.
1. Храм святого благоверного князя Игоря Черниговского
Время: начало в 00:00
Адрес: улица Фонтанная, 12
2. Часовня Татианы Великомученицы
Время: начало в 00:00 (в 23:30 начнется крестный ход)
Адрес: улица Пушкинская, 29Б
3. Покровский Храм
Время: начало в 00:00
Адрес: Океанский проспект, 44
4. Храм Успения Божией Матери
Начало: в 00:00, 10:00
Адрес: улица Светланская, 65
5. Свято-Никольский Кафедральный Собор
Время: начало в 00:00, 09:00
Адрес: улица Махалина, 30
6. Храм-часовня Апостола Андрея Первозванного
Время: начало в 00:00, 09:00
Адрес: улица Петра Великого, 4Г
7. Храм Святого преподобного Серафима Саровского
Время: начало в 00:00, утренней литургии не будет
Адрес: Народный проспект, 29, корп. 4.
Стоит отметить, что в приморье продолжает действовать режим самоизоляции. Существует определенный перечень мест, куда людям разрешено ходить во время эпидемии коронавируса. Церкви и храмы в этот список не входят. Напомним, что за нарушение режима самоизоляции предусмотрено наказание в виде штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU