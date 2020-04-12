2020-04-12T15:30:36+03:00
Общество

Режим самоизоляции не помешал православным приморцам отметить Вербное воскресение в храмах

В Покровском соборе провели обряд причастия, освятили вербу, а также помолились против угрозы коронавируса [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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Вербное воскресение во Владивостоке. Фото: пресс-служба Владивостокской епархииВербное воскресение во Владивостоке. Фото: пресс-служба Владивостокской епархии
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Православные приморцы отметили сегодня, 12 апреля, праздник Входа Господня в Иерусалим. Считается, что местные жители встречали Христа с пальмовыми ветвями в руках, которые в российской традиции заменили на вербные. Так и называют этот праздник – Вербное воскресенье.

Праздничная литургия состоялась днем в воскресенье в Покровском кафедральном соборе, провел ее Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. А Митрополичий хор Покровского кафедрального собора исполнил богослужебные песнопения.

На праздник в собор пришло немало прихожан. Фото: пресс-служба Владивостокской епархии

На праздник в собор пришло немало прихожан. Фото: пресс-служба Владивостокской епархии

Глава Приморской митрополии наградил клирика Владивостокской епархии руководителя отдела по тюремному служению игумена Тихона (Иршенко). По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за усердные пастырские труды Тихон удостоен права ношения креста с украшениями.

Прихожане в Покровском соборе. Фото: пресс-служба Владивостокской епархии

Прихожане в Покровском соборе. Фото: пресс-служба Владивостокской епархии

Несмотря на объявленный в Приморье до конца апреля режим полной самоизоляции, в храме на молитву собралось довольно много верующих. Подавляющее большинство без масок, прихожане не соблюдали рекомендованную дистанцию между собой, целовали иконы и выполняли таинство святого причастия с одной ложки. Впрочем, про пандеию, верующие, судя по всему, слышали, и даже упомянули ее во время большой молитвы, наряду с другими важными вещами.

Обряд причастия. Фото: пресс-служба Владивостокской епархии

Обряд причастия. Фото: пресс-служба Владивостокской епархии

- На сугубой ектении были вознесены молитвенные прошения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. После сугубой ектении глава Приморской митрополии вознес молитвы ко Господу о мире на Украине, о завершении строительства Спасо-Преображенского кафедрального собора Владивостока и молитву во время распространения вредоносного поветрия чтомую, - говорится в сообщении Владивостокской епархии.

Праздник Входа Господня в Иерусалим. Фото: пресс-служба Владивостокской епархии

Праздник Входа Господня в Иерусалим. Фото: пресс-служба Владивостокской епархии

Также в этот день состоялось освещение вербных ветвей. Ими, кстати, практически весь день торговали возле собора, на остановке Покровский парк. Стоимость – от 50 рублей за пучок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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