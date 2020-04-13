2020-04-13T10:00:56+03:00
Общество

Владивосток провалил режим самоизоляции

Концентрация людей на улицах дальневосточной столицы сегодня больше, чем в любом другом крупном городе России
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Жители Владивостока провалили режим самоизоляции.Жители Владивостока провалили режим самоизоляции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 апреля, во Владивостоке сервисом Яндекс был зафиксирован самый низкий уровень самоизоляции с момента введения особого режима. Люди, невзирая на штрафные санкции, вышли на улицу из дома по своим делам.

Согласно данным Яндекс Карт, в 14:00 и в 15:00 во Владивостоке на улицах города находилось очень много людей, именно поэтому сервис выставил неудовлетворительную оценку - 1,6 баллов из пяти возможных.

Индекс самоизоляции на карте России. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты

Индекс самоизоляции на карте России. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты

Стоит отметить, что сегодня утром Владивостокцы также нарушали режим самоизоляции. На протяжении с 1:00 до 6:00 сохранялся высокий балл, а вот начиная с 7 утра ситуация стала только ухудшаться. Каждый последующий час горожан на улицах Владивостока становилось все больше и больше.

Впрочем, жители дальневосточной столицы не единственные, кто нарушают предписания. В Уссурийске и Артеме также много людей на улицах, что соответствует показателю Владивостока - 1,6 балла. В то же время в находке самоизолируются гораздо больше людей, им сервис поставил 2,1 балла. В Хабаровске и Южно-Сахалинске индекс самоизоляции составляет 1,7 балла, а безусловным антилидером рейтинга по Дальнему Востоку сегодня является Благовещенск - за провальную самоизоляцию благовещенцы получают 1,1 балла.

Напомним, после обращения президента России Владимира Путина в Приморье и Владивостоке продлили режим полной самоизоляции до 30 апреля. Все эти дни будут нерабочими, но с сохранением заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Уссуриец криминально «заправился» дизтопливом на 19 тысяч рублей
Сбербанк передал волонтёрам Приморья 7 тысяч масок
Четыре смерти на рабочих местах за минувшую неделю в Приморье
Дороги Владивостока начнут приводить в порядок с центральных улиц
Кому в Приморье можно не платить кредиты из-за коронавируса?
Во Владивостоке женщина забила палкой случайного знакомого
Последние секунды жизни: житель Владивостока лег на рельс прямо перед движущимся на него поездом
Малообеспеченным гражданам Приморья поможет новый продовольственный фонд
Приморцы выбирают пятерку самых красивых и интересных достопримечательностей Владивостока
Приморский авиастроительный завод «Прогресс» вновь приступил к работе
У китайцев, проехавших через Владивосток, продолжают выявлять COVID-19
Несколько десятков междугородних автобусных рейсов отменили в Приморье из-за коронавируса
30 топиарных фигур украсят столицу Приморья
Житель Артема попался на торговле наркотиками
Сбербанк продолжает программу реструктуризации кредитов без ограничения их максимального размера
Приморцам предлагают платить штрафы за нарушение режима самоизоляции через телефон
Дороги по «БКАД» ремонтируют в Хорольском районе и Находкинском городском округе Приморья
Как в Приморье отличить настоящих волонтеров от фальшивых
Очередной поджигатель сухой травы задержан на территории Приморья
Земля то элитная: на проспекте Красоты во Владивостоке случился пожар
Почти лето: синоптики обещают в Приморье до +19°C
Еще 21 китаец, проехавший через Приморье, пополнил число заболевших коронавирусом
Три приморца попали в больницу с подозрением на коронавирус
«Нарушаем, ради животных» - владельцы прогулочных лошадей во Владивостоке о проблемах самоизоляции
Группа Чиж & Co сыграет онлайн-концерт
Новый случай заражения коронавирусом во Владивостоке на 12 апреля: число заболевших увеличилось до 24 человек
Приморские следователи пришли на помощь женщине, оставшейся в беде
Жителя Приморского края ожидает суд за избиение знакомой