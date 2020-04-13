Владивосток провалил режим самоизоляции

Сегодня, 13 апреля, во Владивостоке сервисом Яндекс был зафиксирован самый низкий уровень самоизоляции с момента введения особого режима. Люди, невзирая на штрафные санкции, вышли на улицу из дома по своим делам.

Согласно данным Яндекс Карт, в 14:00 и в 15:00 во Владивостоке на улицах города находилось очень много людей, именно поэтому сервис выставил неудовлетворительную оценку - 1,6 баллов из пяти возможных.

Индекс самоизоляции на карте России. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты

Стоит отметить, что сегодня утром Владивостокцы также нарушали режим самоизоляции. На протяжении с 1:00 до 6:00 сохранялся высокий балл, а вот начиная с 7 утра ситуация стала только ухудшаться. Каждый последующий час горожан на улицах Владивостока становилось все больше и больше.

Впрочем, жители дальневосточной столицы не единственные, кто нарушают предписания. В Уссурийске и Артеме также много людей на улицах, что соответствует показателю Владивостока - 1,6 балла. В то же время в находке самоизолируются гораздо больше людей, им сервис поставил 2,1 балла. В Хабаровске и Южно-Сахалинске индекс самоизоляции составляет 1,7 балла, а безусловным антилидером рейтинга по Дальнему Востоку сегодня является Благовещенск - за провальную самоизоляцию благовещенцы получают 1,1 балла.

Напомним, после обращения президента России Владимира Путина в Приморье и Владивостоке продлили режим полной самоизоляции до 30 апреля. Все эти дни будут нерабочими, но с сохранением заработной платы.